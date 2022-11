Dal 25 novembre nei cinema Tenebra questa è la mia vendetta, il thriller diretto e interpretato da Giuseppe Di Giorgio e ispirato al romanzo “Tenebra” di David Pratelli a sua volta basato su fatti reali.

Il 25 novembre si terrà alle 20:50, la “Prima Nazionale” al Movie Planet Cinemas di San Martino Siccomario (PV) in occasione della “Giornata Internazionale Contro la Violenza sulle Donne”.

Non a caso è stata scelta la data del 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne. E’ un film con il quale vogliamo lanciare un messaggio inequivocabile: le donne vanno sempre amate e rispettate, non possono essere ridotte a oggetto, né subire violenze di ogni genere. Giuseppe Di Giorgio

Tenebra – Trama e cast

La trama ufficiale: È la storia di un uomo il cui passato è avvolto nel mistero. Delle donne non tollera l’inganno, il rifiuto e l’umiliazione e per vivere nell’assoluta normalità la sua mente necessita di compiere atti estremi: punirle con l’omicidio.

Il cast del film include Giuseppe Di Giorgio, Stefania Santececca, Enzo Stasino, Matteo Prosperi e Gloria Anselmi.

Tenebra – Trailer e video

Tenebra – Il cast tecnico

Montaggio:Giacomo Lancia

Fotografia: Peo Fallarino

Suono: Stefano Brunelli & Dino Gervasoni (mix)

Produttore: Giuseppe Di Giorgio, Elena Rivaldo & Roberto Maria Montagna

Script Doctor: Maria Avizzano

Color Correction: Vitaly Kazanin

Curiosità sul film

Giuseppe Di Giorgio dirige “Tenebra” da una sua sceneggiatura scritta con Roberto Attolini e ispirato al romanzo “Tenebra” di David Pratelli a sua volta basato su fatti reali. Giuseppe Di Giorgio e Roberto AttolinI hanno collaborato anche per Finalmente Libera, Stem Cell e La Scelta Impossibile tutte pellicole dirette da Di Giorgio.

“Tenebra” è stato girato interamente a Pavia, tra gli uffici della Polizia Locale e della Questura, la sede dell’associazione Canottieri Ticino e altre location.

“Tenebra” ha vinto il suo 45° premio internazionale in uno dei 7 Film Festival più importanti del Canada: “Miglior Thriller” al Montreal Independent Film Festival.

La sinossi ufficiale del romanzo: Questa è la storia del destino di un uomo, che, segnatolo fin dall’età di 16 anni, lo porterà a compiere gesti folli e inconcepibili. Il suo passato è avvolto nel mistero, ha un carattere introverso e apparentemente tranquillo. Le sue reazioni lo fanno sentire libero e sicuro nell’affrontare la quotidianità, come se la sua anima vivesse nell’assoluta normalità, senza complessi né turbolenze. Quel giorno di fine estate, la sua vendetta tenne a battesimo una serie di reazioni che divennero poi parte di lui. La sua mente lo portò all’estremo, ogni inganno che una donna commetteva ai suoi danni, rischiava di essere punito con un atto senza pietà…

Il romanzo “Tenebra” di David Pratelli è disponibile su Amazon.

Giuseppe Di Giorgio – Note biografiche

Giuseppe Di Giorgio, 24 Luglio 1979, Cerda (Palermo). Attore, regista e produttore siciliano con una dozzina di film all’attivo tra questi: “La Giusta Scelta” (2015), di cui è stato attore e regista; “Magic Card” (2016), nel ruolo di Poliziotto con l’attore Simon Yam; “Trouble Killer”, (2017) di cui è stato protagonista di puntata nel ruolo di Patrizio; “La Scelta Impossibile” (2018), nel ruolo di Ivan Coletta, film che lo ha visto premiato all’International Tour Film Festival con l’Apollo d’Oro come Miglior Attore Protagonista, film attualmente visibile sia su prime Video che su Netflix; Nel 2020 dirige e interpreta, nel ruolo del commissario Lorenzo Aliprandi, Stem Cell, film pluripremiato in tutto il mondo, attualmente visibile sulla piattaforma Chili; Nel 2021 produce e dirige “Finalmente LIBERA”, attualmente visibile sulla piattaforma Chili.

Tenebra – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore bolognese Andrea Salicini Ballandi alla sua seconda collaborazione con il regista Giuseppe Di Giorgio, dopo aver musicato nel 2021 la colonna sonora di “Finalmente Libera”, primo lungometraggio per Ballandi che racconta le difficoltà della vita dei ventenni di oggi; il film uscito al cinema nell’estate 2022 è in arrivo sulle piattaforme Netflix e Amazon Prime.

Ballandi consegue il Diploma Tradizionale in pianoforte al conservatorio “G. Frescobaldi” di Ferrara nel 2016. Ha tenuto numerosi concerti da solista e da camera in molti teatri e luoghi prestigiosi d’Italia e all’estero Dal 2018 ha composto colonne sonore per vari cortometraggi, tra cui un cortometraggio accademico diretto da Pupi Avati. L’apprezzamento per le sue opere e gli ottimi risultati riconosciuti l’hanno portato ad iniziare a collaborare stabilmente con Andrea Morricone. Tra i vari progetti ha anche prodotto musica per video commerciali e web spot, e produce album e singoli per vari artisti emergenti del panorama italiano. Vince numerosi premi tra cui miglior canzone al talent “Regoliamoci” di RAI 1, miglior colonna sonora al festival internazionale “Golden Peacock” e vincitore nazionale del bando per la composizione dell’inno ufficiale dell’ASI, l’Automotoclub Storico Italiano.

