Stasera in tv: “Terapia di coppia per amanti” su Canale 5

Cast e personaggi

Ambra Angiolini: Viviana

Pietro Sermonti: Modesto

Sergio Rubini: Prof. Malavolta

Anita Kravos: Elena

Franco Branciaroli: Ferdinando

Anna Ferzetti: Nelide

Eugenia Costantini: Nina

Giacomo Nasta: Miro

Fulvio Falzarano: Augusto

Carbonara Alessandro: Flash

Rocco Fasano: Erich

Giulia Anchisi

Filippo Gili: Paolo

Alan Sorrenti: se stesso

La trama

Viviana (Ambra Angiolini) e Modesto (Pietro Sermonti) sono sposati…ma non tra di loro. Incoscienti e innamorati, si ritrovano uniti da una passione incontrollabile. La loro relazione fatta di attrazione, schermaglie, risate e incontri clandestini nella camera di un B&B, approda dall’analista che, seppur spiazzato nel trovarsi di fronte una coppia clandestina, accetterà l’incarico. Un’immersione nei sentimenti che nascono dal timore, che quasi tutti abbiamo provato almeno una volta, di affidarci all’amore e all’impulso di cambiare vita.

Note di regia

Ho provato a fare un film veloce e moderno sui rapporti di coppia, una storia che parli di un grande amore in modo libero. Libero dai preconcetti che finora hanno accompagnato la visione delle relazioni tra uomini e donne e dei tradimenti. Libero di raccontare senza vergogna e senza inibizioni il punto di vista di un uomo e di una donna che si amano e che sono costretti ad affrontare la vita e le paure di tutti i giorni per dare una possibilità alla loro passione. Una passione che accompagnandoli nel tempo si trasforma in quell’amore che non provano più, o non hanno mai provato, per il loro partner ufficiale. Senza più sensi di colpa ma consci comunque del dolore che si è provato, fatto provare, vissuto, subito, in parte superato ma dimenticato. E tutte queste emozioni, come capita spesso nella vita, arrivano tutte insieme all’improvviso. Oppure, come per Modesto, così ci sembra, mentre in realtà si è solo rimandato per troppo tempo…Terapia di coppia per amanti è quasi un film musicale, sia per la professione del nostro protagonista Modesto, chitarrista, sia per come la musica scandisce e accompagna nel tempo la liaison con Viviana. E la musica grazie alla leggerezza di Rodrigo D’Erasmo, che ha composto la colonna sonora, e grazie all’esplosività dei Daiana Lou, che interpretano i pezzi del film, diventa il metronomo emotivo del film accompagnandoci nelle tante emozioni che caratterizzano il pezzo di vita che raccontiamo di Viviana e Modesto. Attraverso la loro storia il punto di vista dell’uomo e della donna, le loro nevrosi e le loro paure raccontate con ironia e sarcasmo, esacerbati ed estremizzati dalla verità. Terapia di coppia per amanti è un film per single, coppie sposate e amanti perché ci mette tutti sullo stesso piano con le nostre paure, pigrizie, amori e passioni ma soprattutto per chi ha voglia di amare non accontentandosi.

Curiosità