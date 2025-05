Terence Hill, dove vive l’attore: la casa tra le colline umbre

Classe 1939, Terence Hill è tra gli attori di maggiore successo del panorama cinematografico italiano. Artista eclettico e versatile ha lavorato con registi come Sergio Leone, divenendo protagonisti di alcuni film iconici degli anni ’60. Per diverso tempo ha recitato in coppia con Bud Spencer in una serie di film d’azione- commedia che sono oggi considerati dei veri cult. Negli ultimi anni ha conquistato il pubblico televisivo interpretando il ruolo di Don Matteo, personaggio che ha abbandonato solo da qualche stagione. Ufficialmente Terence Hill si è ritirato dalle scene, ma non manca di fare qualche comparsa occasionale.

L’attore dopo tanto lavoro ha scelto di ridurre la sua presenza in tv per dedicarsi alla realizzazione di alcuni suoi progetti. Il lavoro sul set di Don Matteo era diventato impegnativo e ha preferito cedere il testimone a Raoul Bova, che oggi interpreta Don Massimo. Una decisione di cui non si pentito visto che gli permette di avere molto più tempo libero da trascorrere nella sua bellissima casa circondata dal verde e dalla natura. Ma dove vive Terence Hill? Dove si trova la sua bellissima abitazione?

Da diversi anni l’attore ha un legame speciale con l’Umbria, regione nota per i suoi vasti paesaggi naturali e per i paesini locali ricchi di storia e tradizioni. Ed è proprio in Umbria che l’ex Don Matteo ha scelto di vivere con la sua famiglia. Ufficialmente è residente ad Amelia, cittadina tranquilla lontana dal clamore cittadino e dai riflettori. L’attore ha una bellissima villa con facciate in pietra, situata tra verde e boschi, una dimora davvero molto bella che rispecchia appieno la sua personalità semplice e rurale.

Terence Hill mostra la bellissima villa in Umbria: un incanto fuori dal mondo

La bellissima villa in Umbria di Terence Hill appare un posto davvero magico: è un incanto che sembra voler lasciare il caos del mondo lontano. Mario Girotti, vero nome dell’attore, ha vissuto per un lungo periodo negli Stati Uniti, poi ha scelto di tornare a vivere in Italia e ha messo radici nella bellissima regione umbra, terra di origine del padre. Proprio per il legame che ha con l’Umbria, Hill ha anche ottenuto la cittadinanza onoraria di Gubbio.

Sposato dal 1967 con Lori Zwicklbauer, i due sono ancora oggi una coppia felice e solida. hanno avuto due figli: Jess e Ross, quest’ultimo adottato dalla coppia. In seguito alla morte di Ross, deceduto quando aveva solo 16 anni, Hill si è allontanato dalle scene per poi tornare, qualche anno dopo, nei panni di Don Matteo.

La scelta di vivere a contatto con la natura è stata condivisa da entrambi. Non ci sono molti dettagli in merito all’interno dell’abitazione ma è noto che si trova nelle campagne tra Spoleto e Gubbio ed è un grande casale rustico. Una location grande, ma arredata con complementi semplici e essenziali. Tuttavia nella proprietà sono presenti diversi animali e una piscina. Difficilmente la coppia si allontana dal proprio ambiente dove vive giornate tranquille e di relax.

Terence Hill: “Il Massachusetts? Non era come mi aspettavo!”

Il ruolo di Don Matteo ha riportato Terence Hill sul set e gli ha fatto conquistare una nuova popolarità. L’attore oggi si è allontanato dalla tv per godersi la quotidianità nella sua bellissima casa in Umbria, ma in passato ha vissuto negli Stati Uniti. Per motivi di lavoro si è trasferito nel Massachusetts, stato Usa da cui è sempre stato attratto: “Quando un potente produttore mi ha chiamato per il ruolo di uno stupratore minacciando di distruggere la mia carriera in caso di rifiuto, ho capito che era ora di partire, a fare l’attore, ma seguendo la mia strada. Così ho preso moglie e figli ho caricato la station wagon e mi sono ritrovato in Massachusetts.”

L’attore ha poi aggiunto: “Era ottobre la stupenda estate indiana a StockBridge sembrava il paradiso. Solo più tardi ho scoperto che d’inverno si gela e la vita è meno idilliaca di come si era apparsa la prima volta”. Il ritorno in Italia non era scontato, ma appena ha potuto ha lasciato gli Usa.