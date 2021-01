Terror Lake Drive: trailer e poster del thriller con pandemia

Disponibili un trailer ufficiale e una locandina per un misterioso thriller dal titolo Terror Lake Drive la cui trama si dipana sullo sfondo di una pandemia. Nel bel mezzo di una recente pandemia che richiede distanziamento sociale, una madre single prova a lasciarsi il passato alle spalle cambiando città, ma scoprirà nuovi e all’apparenza insormontabili ostacoli al suo desiderio di ricominciare da zero.

La trama ufficiale:

Sulla scia di una recente pandemia, che richiede “Distanziamento Sociale”, una madre single cerca di schivare il suo passato travagliato trasferendosi in un’altra città con il suo adolescente ribelle, solo per scoprire che ci sono forze che non possono essere superate.

Il film vede protagonista Shannon Kane, la Sabine Laurent della serie tv The Originals e nota per ruoli nei crime Blood and Bone e Brooklyn’s Finest, il thriller d’azione S.W.A.T. – Squadra speciale anticrimine 2 e e il thriller The Collection. Il cast è completato da Donielle T. Hansley Jr., Malik Yoba, Michael Chenevert, Brely Evans, Jen Harper, E. Roger, Lamman Rucker, Greyson Chadwick, Franco Castan, Summer Menkee, Lyric Chance Thomas, Atandwa Kani, Egypt Sherrod, Terri J. Vaughn, Adam Drescher, Mara Hall, Monique Morales, Angel Nair, Hallie Ricardo, Christian Gabriel Anderson e David Silverman.

“Terror Lake Drive” è diretto dal regista americano Jerry LaMothe i cui crediti includono anche il dramma Blackout e le commedie Nora’s Hair Salon, The Christmas Swap e The Hustle. La sceneggiatura è scritta da LaMothe con l’attrice e produttrice Kajuana S. Marie (Young N’ Reckless).

Nel 2020 “Terror Lake Drive” ha segnato un primato riuscendo a completare le riprese principali negli Stati Uniti durante la pandemia di Covid-19 in soli 19 giorni, con una troupe e un cast limitati ad un massimo di 30 persone sul set.

Il film originariamente concepito come una miniserie tv in cinque episodi uscirà negli Stati Uniti come lungometraggio (3 ore) direct-to-VOD / DVD disponibile a partire dall’11 maggio.

Fonte: YouTube