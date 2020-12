Creed 3: Tessa Thompson torna come Bianca Taylor

Tessa Thompson intervistata da MTV News ha confermato che riprenderà il ruolo di Bianca Taylor in Creed 3; il terzo film della trilogia spin-off della saga di Rocky sarà diretto da Michael B. Jordan che riprenderà anche il ruolo di protagonista nei panni di Adonis Creed, figlio di Apollo Creed, amico e rivale sul ring di Rocky Balboa.

Creed diretto dal Ryan Coogler di Black Panther ha debuttato nel 2015 con un cast che ha incluso Sylvester Stallone nei panni di un Rocky Balboa allenatore e Tessa Thompson come Bianca, interesse amoroso dell’Adonis Creed di Jordan e aspirante cantante a cui viene diagnosticata una perdita progressiva dell’udito. il film è stato un grande successo di pubblico e di critica con un incasso di 173 milioni di dollari e una candidatura all’Oscar per Stallone. Creed II diretto da Steven Caple Jr. (The Land) esce nel 2018, tornano Jordan, Stallone e Thompson con l’aggiunta di Doplh Lundgren che riprende il ruolo di Ivan Drago da Rocky 4 e il pugile Florian Munteanu nei panni del figlio di Drago. L’effetto nostalgia e le molte connessioni del sequel con la saga di Rocky convincono la critica e il pubblico premia il film con un incasso superiore all’originale (214 milioni di dollari nel mondo).

MTV News parlando con Thompson del suo nuovo film Sylvie’s Love e del collega Jordan recentemente eletto l’uomo più sexy del mondo, l’attrice ha scherzato sul “titolo” conquistato da Jordan e rivelato appunto che tornerà in “Creed 3”.

Non gli ho parlato perché ho intenzione di fingere che non sia successo. Non voglio, faremo presto un altro “Creed” e non ne ho bisogno. Non ho bisogno che sia l’uomo più sexy del mondo, capisci cosa intendo? Semplicemente non ne ho bisogno. Non ne ho bisogno. È tanto. È troppo per me da sopportare. È troppo da gestire per me. No, sono orgogliosa di lui. Sono così felice per lui. E gli dirò un sacco di stron**te al riguardo di persona, e non vedo l’ora.

In “Creed II” si è reiterata la crisi di coppia che colpì Rocky e Adriana in Rocky II con Bianca contraria ad un ritorno sul ring di Adonis dopo una sconfitta traumatica (vedi Rocky III), ma alla fine l’amore trionfa e Bianca rende Adonis padre di un una bambina di nome Amara ed è al fianco del pugile per la sua gloriosa rivincita, naturalmente non prima di aver ritrovato gli “Occhi della Tigre”.

Al momento non ci sono dettagli sulla trama di “Creed 3” e non è ancora stato confermato il ritorno di Stallone, l’attore aveva in più occasioni annunciato “Creed II” come il suo ultimo film nei panni di Balboa, ma sembra difficile immaginare un terzo film senza Stallone, considerando l’importanza di un personaggio ancora capace di entusiasmare e coinvolgere ad un livello tanto sorprendente.

