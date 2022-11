The 100 aka The One Hundred, l’horror thailandese che metterà alla prova la vostra tolleranza agli insetti, ha trovato una distribuzione americana, quindi è probabile un arrivo direct-to-video anche in Italia, Nel frattempo godetevi trama e alcuni video davvero promettenti del film, che a prima vista sembra ammiccare al cult La cosa di Carpenter e al sottovalutato Mimic di Guillermo Del Toro.

La trama ufficiale: Fame e Phil, due famosi fratelli YouTuber fratelli, fanno il check-in allo Srichanphen Hotel per una quarantena di 14 giorni imposta dallo stato durante il culmine della pandemia. Nel gruppo di Fame e Phil ci sono anche Leo, un giovane tranquillo che arriva con sua sorella Lena e il loro padre, e Steve, un americano irascibile. Nell’hotel andranno incontro a strani eventi. Uno sciame di millepiedi striscia fuori da ogni angolo per attaccare il gruppo, poi Fame e Leo trovano un misterioso cadavere su una scala antincendio. Successivamente scoprono che un mostro è in agguato nell’hotel: un millepiedi gigante che risiede in corpi umani per prolungare la propria esistenza. Il millepiedi possiede il corpo di una persona, assume forma e personalità umane, quindi cerca il suo prossimo ospite e così ospite dopo ospite. Quindi è impossibile dire se qualcuno degli ospiti dell’hotel sia effettivamente il mostro celato sotto mentite spoglie. Il millepiedi gigante scopre che Fama ha un gruppo sanguigno speciale che gli consentirebbe di prolungare la sua vita per sempre, e Fame diventa improvvisamente il suo obiettivo principale. Leo deve trovare un modo per salvare Fame insieme a suo padre e sua sorella cercando una via sicura per uscire dall’hotel ora circondato dal micidiale esercito di millepiedi generato dalle uova del mostro.