Stasera in tv: “The Alleys” su Rai 4

The Alleys, su Rai 4 il film d’esordio del regista giordano Bassel Ghandour che crea su schermo una combinazione di thriller e dramma sociale, lasciando spazio per una serie di personaggi femminili forti che prendono il controllo della propria vita.

The Alleys – Cast e doppiatori

Emad Azmi: Ali

Baraka Rahmani: Lana

Monzer Reyahnah: Abaas

Nadira Omran: Aseel

Maisa Abd Elhadi: Hanadi

Nadeem Rimawi: Tutu

Eslam Al-Awadi: Sabri

Faisal Al-Bdour: Turista arabo

Majd Eid: Sultano

Hazem Elian: Khaled

Mohammad Ghassan: Uomo ubriaco

Leanne Katkhuda: Noora

Ibrahim Nawabneh: Daoud

Jaber Nedal: BellBoy

Munther Rayahnah: Munther Rayahnah

The Alleys – Trama e trailer

Nelle strade e nei vicoli di Est Amman, i rapporti tra la gente del posto sono determinati da pettegolezzi e violenze. Il traffichino Ali e Lana, la figlia del proprietario di un salone di bellezza, sono appassionatamente innamorati, ma devono tenerlo nascosto. Quando la madre di Lana, che disapprova la loro relazione, cade vittima di un ricattatore sconosciuto che le mostra un video dei giovani innamorati, chiede aiuto ad Abbas, il boss locale. Ciò innesca una reazione a catena di eventi imprevisti, spesso scioccanti, che coinvolgono diversi residenti del quartiere.

Curiosità sul film

Bassel Ghandour è meglio conosciuto per aver scritto e prodotto il candidato all’Oscar 2016 e vincitore del BAFTA Theeb. Il suo debutto alla regia, The Alleys, è stato presentato in anteprima alla Piazza Grande del Locarno Film Festival 2021. Attualmente sta dirigendo una serie di documentari che segue il viaggio di cinque calciatori siriani, reclutati per giocare a calcio professionistico in Brasile.

Cast tecnico: Fotografia di Justin Hamilton / Montaggio di Eyad Hamam / Scenografia di Rand Abdoul Nour & Anas Balawi / Sound Design di Rana Eid.

La prima mondiale di The Alleys ha visto un’affluenza massiccia nell’iconica Piazza Grande del Locarno Film Festival.

“The Alleys” è il primo lungometraggio giordano ad essere selezionato a Rotterdam & Locarno.

Ha registrato biglietti esauriti al BFI London Film Festival.

Ha avuto la sua prima mondiale araba al Red Sea International Film Festival.

Nominato per quattro premi ai Critics Awards for Arab Films presentati dall’Arab Cinema Center a margine del 75° Festival di Cannes.

Ha vinto il “Works in Progress Post-production Development Award” al Karlovy Vary International Film Festival e ha vinto due premi per i film in post-produzione al Cairo Film Connection del Cairo International Film Festival.

È stato sostenuto da istituzioni di fondi cinematografici di prim’ordine nel mondo arabo, tra cui Royal Film Commission-Jordan, The Jordan Film Fund e Doha Film Institute.

Il corto Theeb di Bassel Ghandour è stato nominato come miglior film in lingua straniera sia agli Academy Awards che ai BAFTA.

The Alleys – La colonna sonora

Le musiche originali del film, nominate per la migliore colonna sonora originale per un lungometraggio narrativo ai Canadian Screen Music Awards (CASMA), sono del compositore Nasser Sharaf .

. Con una capacità distintiva di integrare vari generi musicali occidentali e orientali nelle sue composizioni, Nasser Sharaf apporta una prospettiva e una sensibilità uniche alle sue colonne sonore per film, televisione, media interattivi e teatro musicale. Attingendo da oltre 25 anni di esperienza compositiva e produzione musicale, Nasser ha frequentato il rinomato Berklee College of Music di Boston, Massachusetts, dove si è laureato nel 1991 con un Bachelor of Music Degree in Composizione / Colonna sonora. Successivamente ha iniziato uno stage presso gli studi Platinum Post di Winterpark, dove i clienti includevano Disney Corporation, Universal Studios, Metro Goldwyn Myer e artisti di fama internazionale, come Rick Wakeman degli Yes, King Crimson e leggende del jazz Al Di-Meola e Joe Sample. Nel 1993 Nasser è tornato ad Amman, in Giordania, dove ha co-fondato la Sharaf Music Productions. Come capo compositore, il suo lavoro comprendeva clienti locali e internazionali nel mondo del cinema, della televisione, del multimedia e del teatro. Nel 2002 Nasser si è trasferito a Vancouver, British Columbia e ha continuato a lavorare come compositore freelance di colonne sonore per produzioni cinematografiche indipendenti. Nel 2008 Nasser è stato incaricato dalla King Hussein Foundation in Giordania di comporre la colonna sonora di Petra Rocks – una produzione teatrale musicale che celebra il decimo anniversario dell’incoronazione del re Abdullah II e l’introduzione dell’antica città giordana di Petra come una delle “Nuove Sette Meraviglie del Mondo” nel 2007. Il musical è stato presentato in anteprima ad Amman, in Giordania, registrando il tutto esaurito nell’ottobre 2009. Oltre al suo lavoro nel cinema, in televisione e nel teatro musicale, Nasser ha anche composto musica per media interattivi e videogiochi. In qualità di collaboratore efficace, Nasser continua a spingere i confini creativi della sua musica, cercando sempre di migliorare e servire il mezzo per cui sta componendo.

1. The Alleys Theme Opening Credits (2:08)

2. Ali Escapes (0:49)

3. Ali in Transit (1:13)

4. Aseel Sneaks in Alleys (0:43)

5. Abbas’ Theme (1:12)

6. Abbas Montage (1:23)

7. Tutu Montage (1:22)

8. Tutu’s Theme (0:41)

9. Spying (2:47)

10. Ali Sneaks in Alleys (2:08)

11. Ali Robs Abbas (1:19)

12. Ali and Lana on Bed (1:36)

13. Hanadi Montage (1:51)

14. Ali Confesses (1:04)

15. Lana in Taxi Montage (1:16)

16. Ali Killed (0:46)

17. Tutu Dumps Body (1:34)

18. Lana Hears of Ali’s Death (0:59)

19. Aseel Receives Murder Message (1:02)

20. Baha Zones Out (0:46)

21. Baha Investigates Hotel (1:23)

22. Daoud Sizes Up Abbas (1:01)

23. Scheming (1:16)

24. Chasing and Losing (1:08)

25. Baha Takes Money Bag (1:05)

26. Laying the Trap (0:45)

27. Hanadi Tricks Daoud (1:53)

28. Catching Sabri (2:30)

29. Lana Overhears and Waisting Daoud (2:19)

30. Abbas Gets Killed (0:51)

31. Alleys Theme Solo Piano (1:55)

La colonna sonora di “The Alleys” è disponibile su Amazon.