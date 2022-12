The Apology: trailer e anticipazioni del thriller-horror revenge di Natale con Anna Gunn

The Apology, ha debuttato negli Stati Uniti un nuovo thriller-horror natalizio con vendetta diretto dall’esordiente Alison Star Locke. Vent’anni dopo la scomparsa di sua figlia, un’alcolizzata in via di guarigione si prepara a ospitare la festa di Natale della sua piccola famiglia quando il suo ex cognato arriva senza preavviso, portando doni nostalgici e un pesante segreto.

The Apology – Trama e cast

La trama ufficiale: Vent’anni dopo la scomparsa di sua figlia, l’alcolizzata Darlene Hagen (Anna Gunn) si sta preparando a ospitare la festa di Natale della sua famiglia con la sua migliore amica Gretchen (Janeane Garofalo). Nella tarda vigilia di Natale, l’ex cognato di Darlene, Jack (Linus Roache), arriva senza preavviso, portando doni nostalgici e un pesante segreto. Ben presto, Darlene si ritrova intrappolata tra ragione e istinto spietato. Intrappolati insieme da una pericolosa tempesta, una battaglia di ingegno si trasforma in un violento gioco di vendetta.

Il cast di “The Apology” include anche Holland Bailey, Esmé McSherry e Zena Leigh Logan.

The Apology – Trailer e video

Curiosità sul film

Anna Gunn è nota soprattutto per il ruolo di Skyler White nell’acclamata serie televisiva Breaking Bad per il quale ha vinto due Premi Emmy come miglior attrice non protagonista in una serie televisiva.

Mark Ward, capo delle acquisizioni di RLJE Films, ha dichiarato: “The Apology è diverso da tutto quello che normalmente si vede durante le festività natalizie. Un thriller intenso e agghiacciante guidato da una performance tour de force di Anna Gunn. Siamo entusiasti di collaborare ancora una volta con i nostri amici di Shudder e Company X Productions per portare questo accattivante film originale al pubblico.

C’è un momento in cui i personaggi parlano di come inserire la sicura sulla pistola. Il personaggio di Janeane Garofalo dice la battuta: “Proprio qui, stronzo”. Questa stessa battuta viene detta nel film Scream (1996) dal personaggio di Courteney Cox, Gale Weathers, quando impugna una pistola. Secondo quanto riferito, Janeane Garofalo era in lizza per il ruolo di Gale Weathers.

Premiato con il ReFrame Stamp per la produzione meglio gender-bilanciata, “The Apology” è stato prodotto da Lisa Whalen, Kim Sherman e Stacy Jorgensen di Company X Productions, la società di produzione tutta al femminile dietro No Man of God e Seven Stages to Achieve Eternal Bliss.

The Apology – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono della compositrice Uèle Lamore al suo secondo lungometraggio dopo il documentario Riposte féministe.

al suo secondo lungometraggio dopo il documentario Riposte féministe. La colonna sonora include i brani: “Auld Lang Syne” di Ages & Ages featuring The Sea The Sea, “Tears Still Hot” e “Sealed Box” di Jeremy Freeze, “Pretty Patty” di Jerusalem and the Starbaskets.

1. A Little House in the Snow (2:23)

2. Just One Drink (2:44)

3. Hot Tea (1:07)

4. For My Own Protection (1:07)

5. The Big Bad Wolf Will Catch You (1:39)

6. Phone Calls (1:20)

7. Your Daughter’s Best Friend (1:35)

8. Gunshots in the Snow (2:34)

9. I’m Sorry (4:32)

10. Loose Knots (10:24)

11. Sally’s Song (2:39)

