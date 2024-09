Il 17 ottobre debutta nei cinema italiani con Bim Distribuzione The Apprentice – Alle origini di Trump. Si tratta di un film biografico sull’ex presidente degli Stati Uniti diretto dall’iraniano Ali Abbasi, che promette di rivelare “Tutto quello che avreste voluto sapere su Trump e non avete mai osato chiedere!”.

New York, anni 70. Determinato a uscire dall’ombra del potente padre e a farsi un nome nel settore immobiliare di Manhattan, l’aspirante magnate Donald J. Trump (Sebastian Stan) agli inizi della sua carriera incontra l’uomo che diventerà una delle figure più importanti della sua vita: il faccendiere Roy Cohn (Jeremy Strong). Vedendo del potenziale in Trump, il controverso avvocato — che aveva ottenuto le condanne per spionaggio contro Julius ed Ethel Rosenberg e aveva investigato sui sospetti comunisti insieme al senatore McCarthy — insegna al suo nuovo allievo come accumulare ricchezza e potere con l’inganno, l’intimidazione e la manipolazione mediatica. Il resto è storia.