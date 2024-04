Cannes 2024, The Apprentice: prima immagine di Sebastian Stan come Donald Trump

The Apprentice con Sebastian Stan è attualmente in fase di riprese, e dopo l’annuncio che film parteciperà in Concorso a Cannes 2024, il sito Variety ha pubblicato una delle prime immagini emerse da questo film biografico. Nella foto è ritratto Stan interpreta un giovane Trump con il suo avvocato Roy Cohen, interpretato da Jeremy Strong.

First look at Sebastian Stan as Donald Trump in ‘THE APPRENTICE’. pic.twitter.com/ylmvQGB2us — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) April 11, 2024

Il lungometraggio di Ali Abbasi racconta l’ascesa di Trump al potere attraverso quello che viene descritto come un “accordo faustiano” con l’influente avvocato di destra e faccendiere politico Roy Cohn. Come si legge nella sinossi, “‘The Apprentice’ è un tuffo nel ventre dell’impero americano.

Nel cast di “The Apprentice” figurano anche Maria Bakalova nel ruolo di Ivanka Trump, Martin Donovan (Fred Trump Sr.), Catherine McNally (Mary Anne Trump), Patch Darragh, Mark Rendall, Chloe Madison, Michael Hough, Moni Ogunsuyi, Stuart Hughes, Eoin Duffy, Ben Sullivan e Tony Salerno.

L’iraniano Ali Abbasi ha diretto anche Border – Creature di confine (2018), Holy Spider (2022) ed episodi della serie tv The Last of Us.

Trump parlando di un potenziale film sulla sua vita ha insistito sul fatto che avrebbe potuto interpretare se stesso anche in giovane età. Ha detto che si conosceva meglio di chiunque altro. Alla domanda su come un 77enne possa interpretare un ventenne, Trump ha risposto: “Oggi hanno queste telecamere e questi software che non crederesti. Adesso possono fare tutto. Mettimi nell’inquadratura e ‘Bing!” “Bong!” Sono di nuovo un giovane magnate bello e ricco.”