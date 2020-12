Disponibile un trailer con un primo sguardo a The Beatles: Get Back, un documentario del regista Peter Jackson, una vera e propria lettera d’amore a quei quattro ragazzi di Liverpool che conquistarono il mondo.

“The Beatles: Get Back” è il risultato di un certosino montaggio tratto da 56 ore di filmati mai visti prima, che Jackson spera ci “farà sorridere in questi tempi piuttosto cupi”. “The Beatles: Get Back” include filmati delle sessioni in studio della band che “non sono mai stati visti o ascoltati prima, così come la loro ultima esibizione dal vivo su un tetto a Londra”. Il filmato è stato originariamente girato all’inizio del 1969 per il film del 1970 “Let It Be”.

La trama ufficiale:

L’acclamato”The Beatles: Get Back” del regista Peter Jackson è un’esperienza cinematografica unica che riporta il pubblico indietro nel tempo alle sessioni di registrazione intima dei Beatles durante un momento cruciale nella storia della musica. Il film mette in mostra il calore, il cameratismo e il genio creativo che hanno definito l’eredità dell’iconico quartetto. Girato nel gennaio 1969 e composto da oltre 60 ore di filmati inediti (filmati da Michael Lindsay-Hogg) e più di 150 ore di audio inedito, il tutto restaurato brillantemente, “The Beatles: Get Back” è la storia di John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr mentre pianificano il loro primo spettacolo dal vivo in oltre due anni e tracciano la scrittura e le prove di 14 nuove canzoni, originariamente destinate al rilascio su un album dal vivo di accompagnamento. Il film presenta – per la prima volta nella sua interezza – l’ultima esibizione dal vivo dei Beatles come gruppo, l’indimenticabile concerto sul tetto al Savile Row di Londra, nonché altre canzoni e composizioni classiche presenti negli ultimi due album della band, Abbey Road e Let It Be. Una nuova entusiasmante collaborazione tra i Beatles e il tre volte vincitore dell’Oscar Peter Jackson (trilogia “Il Signore degli Anelli”, “They Shall Not Grow Old”) presentata dai Walt Disney Studios in associazione con Apple Corps Ltd. e WingNut Films Productions Ltd., “The Beatles: Get Back” è diretto da Jackson, prodotto da Jackson, Clare Olssen (“They Shall Not Grow Old”) e Jonathan Clyde (“Eight Days A Week”), con Ken Kamins (trilogia “Lo Hobbit”) e Jeff Jones (“Eight Days A Week”) della Apple Corps come produttori esecutivi. Jabez Olssen (“Rogue One: A Star Wars Story”) funge da montatore del film e la musica è mixata da Giles Martin (“Rocketman”) e Sam Okell (“Yesterday”).

[Per visionare il trailer clicca sull’immagine in alto]

In una dichiarazione Jackson ha detto: “Lavorare a questo progetto è stata una scoperta gioiosa. Ho avuto il privilegio di essere una mosca sul muro mentre la più grande band di tutti i tempi lavora, suona e crea capolavori. Sono entusiasta che Disney si sono fatti avanti come nostro distributore. Non c’è nessuno migliore che il nostro film venga visto dal maggior numero di persone “. Paul McCartney e Ringo Starr hanno firmato il film così come Yoko Ono Lennon e Olivia Harrison.

“The Beatles: Get Back” uscirà nelle sale americane distribuito da Disney il 27 agosto 2021.