The Closet: trailer e poster del film horror sovrannaturale sudcoreano

Dark Sky Films ha reso disponibile un trailer sottotitolato in inglese di The Closet, un thriller-horror sovrannaturale coreano che racconta di un padre che cerca di salvare la figlia attirata in un armadio che funge da porta per il regno dei morti.

La trama ufficiale: Dopo la morte di sua moglie e la scomparsa di sua figlia, un architetto di successo (Jung-woo Ha) chiede l’assistenza di un esorcista per aiutarlo a ritrovare sua figlia.

“The Closet” racchiude in sé le trame diversi classici horror di stampo sovrannaturale, c’è la bambina scomparsa all’interno della propria casa come nel Poltergeist di Tobe Hooper, l’armadio che funge da porta su un’altra dimensione come quello nella commedia-horror Chi è sepolto in quella casa? e infine il padre che affronta un viaggio nell’aldilà per recuperare ala figlia come Patrick Wilson che si reca nell’Altrove per recuperare il figlio nell’horror Insidious. C’è anche un esorcista al posto del classico medium che arriva in soccorso della famiglia e aiuta a recuperare l’infante perdutosi nel regno dei morti.

Oltre a Jung-woo Ha, noto per ruoli nei thriller d’azione The Terror Live e Take Point, il cast include anche Yool Heo nei panni della ragazzina scomparsa, la giovanissima attrice è al suo primo ruolo cinematografico dopo apparizioni nelle serie tv Son: The Guest e Madeo, Nam-gil Kim nei panni dell’esorcista, Si-ah Kim (The House of Us), Soo-jin Kim (Secret Zoo), Sung-woong Park (Operation Chromite – Uomini d’onore) e Hyun Been Shin (Me from far away).

[Per visionare il trailer clicca sull’immagine in alto]

“The Closet” è scritto e diretto dal regista coreano Kwang-bin Kim, che debutta nel suo primo lungometraggio dopo aver diretto il cortometraggio Modern Family.

Prodotto da Myung Chan Kang, il film è uscito originariamente in Corea e Taiwan all’inizio di quest’anno con Dark Sky Films ch distribuirà The Closet di Kwang-bin Kim direttamente in VOD negli Stati Uniti a partire da questo autunno.