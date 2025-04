Nei prossimi episodi di The Family, Ekrem chiederà a Elif di compiere il grande passo, mentre Aslan, furioso, appiccherà un incendio.

The Family, anticipazioni fino al 2 maggio: Ekrem chiede a Elif di sposarlo, cosa succederà

Negli ultimi anni, le dizi turche hanno conquistato il pubblico, con i loro intrighi, amori impossibili (o quasi), tradimenti, vendette e giochi di potere. Dallo scorso marzo, su Canale 5, sta andando in onda la soap The Family 2, che narra di una complessa storia d’amore, nata in un contesto alquanto arduo.

Aslan Soykan è un boss che si innamora, vedendola per la prima volta durante un volo, dell’affascinante psicologa Devin. Più tardi, i due decidono di sposarsi, ma la loro relazione è ostacolata pesantemente da Hülya, la madre del giovane, che fa pressioni continue affinché il loro rapporto si concluda.

Nella seconda stagione, Hülya è ancora più determinata a dividere i due coniugi. Ma non è tutto, perché a rendere ancor più complesso il rapporto tra i due, sarà un’accusa di riciclaggio di denaro che penderà sui Soykan. La sfida, per Aslan, sarà riuscire a tenere in piedi la sua famiglia, nonostante ostacoli molto seri che si presenteranno.

The Family, anticipazioni dal 28 aprile al 2 maggio: Aslan incendia la villa, Ekrem fa una proposta di matrimonio a Elif

Nei prossimi episodi di The Family 2, che va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:50 su Canale 5, Aslan avrà un duro confronto con sua madre Hülya.

L’uomo la accuserà di aver ingannato Leyla e, furioso, metterà fuoco alla Villa. La madre e Devin proveranno a spegnere il rogo, ma non ci sarà niente da fare. Peraltro, Aslan rimarrà in casa senza accennare a voler fuggire, mentre Devin cercherà di persuaderlo ad allontanarsi.

Nel frattempo, la notizia dell’incendio si diffonderà e giungerà anche a Leyla, in prigione. La donna si augurerà che Aslan non sia stato il responsabile. Aslan ringrazierà Devin per averlo salvato. Intanto, Aslan avrà un altro problema da affrontare, ossia i lavoratori che protestano al porto turistico, perché l’ex capo ha creato dei debiti elevati.

Il giovane biondo prova a calmare gli animi assicurando che pagherà entro pochi giorni, ma a ciò si aggiunge che Melek sta male, e a causa di un’emorragia dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico. Devin, intanto, scoprirà che non è stata Hülya a ingannare Leyla, ma Serap.

Aslan e Ilyas si incontreranno, ma il primo rigetterà una proposta del secondo, ragion per cui Ilyas tenterà di sparare ad Aslan. A salvare quest’ultimo sarà, ancora una volta, Devin che chiamerà la polizia. Aslan dirà a Ekrem di andare via, perché le cose stanno peggiorando, e sarebbe opportuno per lui, trovare rifugio da qualche parte.

In un secondo tempo, Soykan rivelerà a Turgut, Ekrem e Iskender, che Devin se n’è andata, in quanto non vuole avere a che fare con i loschi traffici della famiglia. Ekrem, infine, chiederà a Elif di diventare sua moglie, mentre Bedri, figlio di Nedret, si interesserà a Yagmur.