The Family, la trama fino al 9 maggio

Proseguono le vicende legate alla complicata storia d’amore tra Aslan e Devin. Lui è a capo di una famiglia criminale, mentre lei è una psicologa promettente. Si innamorano e si sposano, dopo essersi conosciuti durante un viaggio in aereo. Tuttavia, la loro relazione vive degli alti e bassi continui, soprattutto per la vita pericolosa del marito e le attività illecite della sua famiglia.

Una relazione che, seppure i due si amino, è causa di grandi problemi. Oltretutto, Devin deve anche subire l’avversione da parte di sua suocera Hülya, personaggio che ha grande potere in famiglia, e soprattutto, su suo figlio.

In questa seconda stagione, è proprio questo uno dei filoni narrativi della vicenda. Hülya, infatti, è disposta a tutto pur di separare nuora e figlio, e non intende fare marcia indietro. Per Aslan, è molto difficile destreggiarsi, in questo contesto.

Nelle precedenti puntate di The Family, Melek, compagna di cella di Leyla, è riuscita a sopravvivere dopo un’operazione chirurgica. Aslan, intanto, è riuscito a impedire che Ilyas e Cihan attuassero un sabotaggio al porto. Nonostante ciò, ha dovuto affrontare una forte crisi economica, ma l’intervento di Nedret, entrata in società, ha cambiato tutto.

Il nuovo accordo, tuttavia, ha portato una serie di complicanze, in particolare, in quanto Nedret è andata a vivere coi suoi a casa di nonna Seher, e questo ha creato ulteriori tensioni. Intanto, in carcere, Leyla ha rischiato un’aggravante, in quanto qualcuno l’ha costretta a prendere una sostanza vietata.

The Family 2, anticipazioni dal 5 al 9 maggio 2025: Devin scatena l’ira di Aslan e Hülya

Anche nelle prossime puntate, le tensioni tra i vari personaggi, continueranno a dominare la scena, in The Family 2.

Hülya cercherà di avere la custodia dei nipoti, facendosi supportare da Ibrahim. Inoltre, dovrà convivere con Nedret, e questo genererà ulteriori problematiche. Nel frattempo, Iskender e Turgut, mandati da Aslan, pedineranno Ibrahim, ed è così che verranno a sapere che l’uomo si incontra in segreto, con Cihan.

Ma non è tutto, perché ci sarà anche un ulteriore colpo di scena: Ibrahim, nel corso di una cena in famiglia, si sentirà male e finirà in coma diabetico. Tuttavia, non si tratterà affatto di un caso, ma di un piano ben preciso, organizzato da Cihan e Serap e di cui Aslan era a conoscenza. Un episodio che però, spinge Devin a tutelare Kaya e Zeynep. La psicologa, infatti, prenderà una decisione e andrà via con loro, il che farà infuriare Hülya, ma anche Aslan.