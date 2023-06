The Flash: nuova action figure Hot Toys del Batman di Michael Keaton versione 2023

The Flash di Andy Muschietti ha debuttato nei cinema e le reazioni sono state perlopiù positive, con un’unica critica mossa a quanto sembra alla bassa qualità degli effetti speciali; ci stiamo accorgendo che la critica cinematografica di colpo è diventata anche un team specializzato in CGI, compositing e post-produzione, ci mancava solo questo…

Il protagonista Ezra Miller è apparso di recente alla grande premiere di “The Flash”, si tratta della sua prima apparizione pubblica da quando l’attore ha inanellato quella folle serie di comportamenti borderline che lo hanno messo nei guai con la legge, l’attore è stato anche arrestato, ma soprattutto costretto ad affrontare seriamente una serie di problemi psicologici che lo affliggono.

Sul red carpet l’attore ha fatto i suoi primi commenti pubblici, il primo dei quali è stato un elogio al regista Andy Muschietti:

Miller ha anche ringraziato Zack Snyder e Deborah Snyder per averli scelti come Barry Allen aka The Flash in Batman v. Superman: Dawn of Justice e Justice League. Hanno anche ringraziato Peter Safran e James Gunn per la loro “tolleranza, discrezione e supporto nel contesto della mia vita e nel portare a compimento questo momento.

Il regista Muschietti ha precedentemente confermato di non avere alcuna intenzione di sostituire Miller nonostante la recente storia di problemi legali dell’attore.

Se [un sequel] si farà, sì. Non credo ci sia nessuno che possa interpretare quel personaggio così bene come lui. Le altre rappresentazioni del personaggio sono fantastiche, ma questa particolare visione del personaggio è semplicemente eccellente. E come si è visto con i due Barry, sembra un personaggio creato per loro.

La produttrice di “The Flash”, Barbara Muschietti, ha aggiunto:

Muschietti in precedenza aveva parlato delle condizioni di Miller: “Ezra ora sta bene. Speriamo tutti che stia meglio…Stanno facendo i passi necessari per il recupero. Ha a che fare con problemi di salute mentale, ma sta bene. Abbiamo parlato con lui non molto tempo fa ed è molto impegnato a migliorare.”

Barbara ha aggiunto: “E, devo dire, durante le nostre riprese, durante le riprese principali, il suo impegno per il ruolo è stato qualcosa che non abbiamo mai visto. E la disciplina nel lavoro, la volontà – fisica, mentale e il solo desiderio di andare oltre il limite – è semplicemente incredibile.”

In attesa di notizie su un eventuale The Flash 2, oggi andiamo a proporvi una nuova action figure da collezione della linea Hot Toys che ritrae, con maschera e senza, la versione 2023 dell’iconico e burtoniano Batman di Michael Keaton, che appare nel film insieme ad una nuova versione del Batman di Ben Affleck dai film DCEU di Zack Snyder.

The Flash: nuova action figure Hot Toys del Batman di Michael Keaton versione 2023 Guarda le altre 19 fotografie →

Barry Allen usa i suoi superpoteri per viaggiare indietro nel tempo per cambiare gli eventi del passato, ma il suo tentativo di salvare la sua famiglia altera il futuro. Ora Barry deve lavorare velocemente alla ricerca di supereroi per superare le minacce universali. Questa epica avventura di The Flash si è incrociata con i nostri personaggi DC preferiti dai fan, tra cui Batman. Sta indossando ancora una volta il mantello e maschera per salvare non solo la città, ma questa volta i mondi!

Sideshow e Hot Toys sono entusiasti di lanciare una nuova serie di figure da collezione basata sul film “The Flash” introducendo una figure in scala 1/6 davvero sbalorditiva di Batman (costume aggiornato) accompagnato nell’edizione “First Edition” da un accessorio esclusivo: Il cappuccio di Batman con piedistallo.

L’accurata figure cattura Michael Keaton nei panni di Batman nel suo costume aggiornato visto in The Flash in scala 1/6 con dettagli squisiti delicatamente e splendidamente aggiornati. Presenta una scultura della testa di Bruce Wayne di nuova concezione e una testa con cappuccio di Batman con parte inferiori del viso intercambiabili, entrambe le teste sono dotate di un sistema separato di bulbi oculari rotanti per la regolazione dell’angolazione. Il corpo mette in risalto la forma muscolosa di Batman e consente anche una grande articolazione, un batcostume altamente dettagliato e mantelli intercambiabili in tessuto per replicare i dettagli della trama, bat-gadget caratteristici tra cui un Rampino penetra-muri, un batarang con corda, shuriken ninja, telecomando, timer bomba e Espositore appositamente progettato e illuminato a LED con logo Batman per allestire la tua Batcaverna.

La prima edizione include in esclusiva un cappuccio di Batman con supporto come accessorio bonus. È un superbo oggetto da collezione per i fan del Cavaliere Oscuro!