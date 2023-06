The Flash: action figure Hot Toys del Batman con Batmoto di Ben Affleck versione 2023

The Flash prosegue la sua corsa nelle sale e noi proseguiamo con il proporvi la linea di action figures che Hot Toys ha lanciato e che include oltre al Batman aggiornato di Michael Keaton anche il Batman di Ben Affleck nella nuova versioen “multiverso” munito di una possente Batmoto che Hot Toys ha riprodotto nei minimi dettagli.

Prima di passare alla descrizione e alle immagini dell’action figure davvero massiccia e impressionante, segnaliamo una curiosità sul film che secondo quanto riporta il sito ComicBook a quanto sembra non riporta nei crediti l’apparizione di Ben Affleck e il suo Batman motorizzato. A quanto riferito il nome di Affleck non solo non appare nei titoli di coda del film, ma il suo ruolo non è accreditato neanche nella lista ufficiale del cast del film rilasciata dalla Warner Bros..

Il motivo di questa omissione al momento resta un mistero, ma quello di Affleck è un cameo e magari è lo stesso attore che non ha voluto che venisse accreditato. Di certo non si tratta di qualche controversia poiché lo stesso affleck in un’intervista ha parlato con un certo trasporto e orgoglio del suo cameo nel film.

L’ho centrato in The Flash. Per i cinque minuti che sono lì, è davvero fantastico. Molto è solo atmosfera. Devi capire, quale è la tua versione del personaggio? Chi è il tipo che si adatta a quello che sai fare? Ho cercato di adattarmi ad un Batman. E comunque, mi piacciono molte delle cose che abbiamo fatto, specialmente il primo [Batman v Superman].

