The Flash: Andy Muschietti alla regia di “Batman: The Brave and the Bold” dei DC Studios

The Flash è finalmente approdato nelle sale italiane, e il regista Andy Muschietti ha recentemente confermato di essere al timone del prossimo progetto dei DC Studios: l’adattamento Batman: The Brave and the Bold. Dopo aver approcciato due diverse versioni di Batman in The Flash, quella di fine anni 80 di Michael Keaton e quella di Zack Snyder interpretata da Ben Affleck, ora dovrà portare sullo schermo una versione inedita del Cavaliere oscuro, quella di figura paterna alla prese con il figlio biologico Damian Wayne che diventerà il nuovo Robin, allevato dalla Lega degli Assassini e alla corte del nonno Ra’s al Ghul.

Il titolo del nuovo progetto del DC Universe (DCU) fa riferimento alla popolare serie animata (2008-2011) in parte basata sulla omonima serie a fumetti “The Brave and the Bold” pubblicata dalla DC Comics dal 1955 al 1983. In realtà il progetto DCU è ispirato a due popolare fumetti: “Il figlio del demone”, graphic novel di Mike W. Barr (testi) e Jerry Bingham (disegni) del 1987, parte dell’Elseworlds (linea di fumetti in cui sono proposte storie alternative al DC Universe classico); storia poi ripresa da Grant Morrison e Andy Kubert e utilizzata come base per la sua storia in quattro parti “Batman & Figlio” del 2006, serie che ha generato anche il film d’animazione Son of Batman del 2014, parte dei DC Universe Animated Original Movies.

“Batman: The Brave and the Bold” si concentrerà appunto sulla relazione di Bruce Wayne con Damian Wayne, figlio avuto dalla fugace ma intensa relazione con Talia al Ghul, figlia di Ra’s al Ghul e ancora convinta che il figlio avuto da Batman possa convincerlo a tornare da lei e ad unire le forze con la Lega degli assassini.

James Gunn e Peter Safran pare siano entusiasti del progetto e a tal proposito hanno dichiarato:

Abbiamo visto The Flash; anche prima di prendere le redini dei DC Studios, e sapevamo di essere nelle mani non solo di un regista visionario, ma anche di un grande fan di DC. È un film magnifico – divertente, emozionante, elettrizzante – e l’affinità e la passione di Andy per questi personaggi e questo mondo risuona in ogni fotogramma. Quindi, quando è arrivato il momento di trovare un regista per The Brave and the Bold, c’era davvero solo una scelta. Fortunatamente, Andy ha detto di sì. Barbara ha firmato per produrre con noi ed eravamo sulla buona strada. Sono una squadra straordinaria e non potremmo avere partner migliori o più stimolanti mentre ci imbarchiamo in questa nuova entusiasmante avventura nel DCU.

Parlando in precedenza di questo progetto, Gunn aveva dichiarato:

Quindi questa è l’introduzione nel DCU di Batman, Bruce Wayne, e presenta anche il nostro Robin preferito, Damian Wayne, che è un figlio di pu**ana, assassino omicida, che viene a sapere di essere il vero figlio di Batman e che quest’ultimo non sapeva della sua esistenza per i primi 8-10 anni della sua vita, e lo porta nella sua vita e questa è una storia. È una specie di storia molto strana di padre figlio su loro due. Ed è basato sulla serie di Grant Morrison su Batman. Ci sono un paio di autori di fumetti che sono stati eccezionalmente influenti sulle nostre cose e Grant Morrison e Tom King sono probabilmente i due principali.

Non c’è ancora nessuno scrittore collegato al progetto, e non ne avremo uno fino alla conclusione dello sciopero ddegli sceneggiatori. Questo film segnerà anche la prima apparizione di Robin in un film live-action per il grande schermo dai tempi del famigerato Batman & Robin di Joel Schumacher, che all’epoca vedeva Chris O’Donnell nei panni del “Ragazzo meraviglia”.

Figlio di Bruce Wayne e Talia al Ghul, Damian Wayne è nato per una vita avventurosa, ma lotta quotidianamente contro la sua natura di assassino a sangue freddo. Non capita spesso che qualcosa colga di sorpresa Batman. Ma è esattamente quello che è successo quando ha saputo che non solo aveva avuto un figlio con la famigerata assassina Talia al Ghul (la figlia di Ra’s al Ghul, uno dei suoi avversari di lunga data), ma che lei aveva cresciuto il bambino in segreto all’interno della Lega degli Assassini. Tenuto lontano da Gotham City e da suo padre fino alla sua adolescenza, Damian Wayne è esploso nel mondo del Cavaliere Oscuro in una raffica di violenza, gettando allo sbando l’intera famiglia Batman. Arrogante, freddo e innegabilmente letale, Damian ha trovato il passaggio dal mondo spietato della Lega al fedele codice morale di Batman un processo lungo e impegnativo, ma ne è valsa la pena, poiché Damian alla fine si è dimostrato degno di diventare Robin al fianco di suo padre. Anche se a volte lotta con il suo passato e l’eredità di sua madre e suo nonno, Damian ora non vuole altro che essere un eroe per la gente di Gotham, proprio come suo padre.

La sinossi del fumetto “Batman & figlio”: Quando il primo amore di Batman, Talia, figlia di uno dei più grandi nemici del Cavaliere Oscuro, Ra’s al Ghul, riappare alla testa di un’armata di Man-Bat, ha un’altra scioccante sorpresa per l’eroe: suo figlio! Damian Wayne è stato cresciuto dalla brutale Lega degli Assassini, e la sua natura aggressiva e violenta minaccia di distruggere il mondo di Batman. Questo volume di Batman di Grant Morrison raccoglie Batman #655-658 e #663-666, partoriti dalla mente dello sceneggiatore scozzese e illustrate da Andy Kubert, John Van Fleet e Jesse Delperdang.

Fonte: Variety / DC