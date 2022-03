Ezra Miller: l’attore del film “The Flash” arrestato alle Hawaii

Film The Flash: nuovo video ufficiale DC e tutte le anticipazioni sul film con Ezra Miller

Ezra Miller, protagonista dell’imminente film The Flash e noto per il ruolo di Credence Barebone nel franchise “Animali Fantastici” è stato arrestato alle Hawaii per disturbo della quiete pubblica e molestie.

Il sito di The Guardian conferma che Miller è stato arrestato e accusato dalla polizia delle Hawaii in un bar karaoke. Secondo il rapporto della polizia (via Hawaii News Now) Miller avrebbe causato disturbo e creato tensione “urlando oscenità e a un certo punto ha afferrato il microfono di una donna di 23 anni che cantava al karaoke…e poi si è lanciato contro un uomo di 32 anni che giocava a freccette”. Secondo la polizia locale, Miller ha pagato una cauzione di 500 dollari ed è stato rilasciato.

Questa non è la prima volta che Miller finisce nei guai con la autorità. Nell’aprile 2020, è uscito un video di Miller che soffocava una giovane donna a Reykjavik, in Islanda. Sebbene la clip fosse breve, mostrava Miller che metteva le mani alla gola della donna prima di trascinarla a terra. Il video confermato da Variety era stato girato a Reykjavik al Prikið Kaffihús, “un bar alla moda nel centro di Reykjavik che Miller frequenta” quando è in città che ha visto l’attore alle presecon un gruppo di “fan invadenti”.Un impiegato del bar ha identificato la persona nel video come Miller e ha detto che dopo l’incidente l’attore è stato scortato fuori dal locale dal personale della sicurezza.

“The Flash” che uscirà nel 2023 sarà la quinta volta che vedremo Miller nei panni di Barry Allen dopo apparizioni in Batman v Superman: Dawn of Justice, Suicide Squad, Justice League e Zack Snyder’s Justice League. In “The Flash” l’Universo Esteso DC introdurrù il Multiverso con apparizioni di ben due Batman, quello Ben Affleck e quello “alternativo” di Michael Keaton che riprende il ruolo che aveva avuto in “Batman” del 1989 e “Batman Returns” del 1992. Per quanto riguarda la saga di “Animali Fantastici” Miller torna come Credence Barebone in Animali fantastici – I segreti di Silente nei cinema italiani dal 13 aprile 2022.