The Flash: Andy Muschietti annuncia Sasha Calle come Supergirl

Il regista Andy Muschietti (It, La madre) ha pubblicato un video sul suo account Instagram in cui annuncia il casting dell’attrice Sasha Calle nei panni di Kara Zor-El aka Supergirl nel film The Flash, parte dell’Universo Esteso DC.

Secondo quanto riferito, il regista ha provinato centinaia di attrici per il ruolo di Supergirl prima di scegliere Calle, nota per il ruolo di Lola Rosales nella soap opera Febbre d’amore e al suo debutto sul grande schermo. Calle segna la prima volta che il personaggio di Supergirl, raffigurata con capelli biondi e occhi azzurri, è interpretato da un’attrice ispanica.

“The Flash” vedrà Ezra Miller (Animali fantastici) di nuovo nei panni di Barry Allen con la trama che introdurrà il Multiverso nell’UEDC riportando Michael Keaton e Ben Affleck nei panni dei rispettivi Batman, e ci sono anche voci di un ritorno di Brandon Routh nei panni di Superman, ruolo già ripreso dall’attore nell’Arrowerse televisivo nell’evento crossover “Crisi sulle terre infinite”. Al momento non è chiaro se la nuova Supergirl sarà introdotta come parte della timeline dei film DC o se provenga da qualche universo parallelo.

Calle sarà la terza incarnazione live-action di Supergirl, personaggio creato da Otto Binder e Al Plastino nel 1959, dopo quella di Helen Slater nell’omonimo film del 1984, tentativo fallito di bissare il successo del Superman di Christopher Reeve e naturalmente la Supergirl televisiva interpretata dalla graziosa Melissa Benoist parte dell’Arrowerse. Ricordiamo inoltre che Adrienne Palicki, mancata Wonder Woman Televisiva, ha interpretato una ragazza di nome Kara nella terza stagione della serie tv Smallville (episodio “Il patto”); in uno dei bizzarri trattamenti scritti per il sequel Superman III con Christopher Reeve era prevista l’apparizione di Kara non come cugina di Superman ma bensì come figlia surrogata di Brainiac e interesse amoroso di Kal-El e in L’uomo d’acciaio di Zack Snyder c’è un riferimento a Supergirl quando il Clark Kent di Henry Cavill scopre una capsula spaziale aperta nella Fortezza della Solitudine.

L’attuale data di uscita di “The Flash” è fissata per il 4 novembre 2022.

Fonte: Collider