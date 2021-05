Trapelate via Twitter le prime foto dal set dell’atteso The Flash, nuovo film DC diretto dall’Andy Muschietti del blockbuster horror IT, che vede il ritorno in un’avventura “standalone” del Barry Allen di Ezra Miller alla sua terza apparizione nell’Universo Esteso DC, dopo il cameo in Batman v Superman e successivamente come membro della Justice League nell’omonimo film di Zack Snyder & Joss Whedon.

Le nuove foto dal set, scattate a Burghley House nel Lincolnshire in Inghilterra, svelano l’imponente Villa Wayne dal Batman di Michael Keaton che insieme al Batman di Ben Affleck rappresentano l’ennesima conferma dell’utilizzo nel film del Multiverso e in particolare della trama dell’acclamato fumetto “Flashpoint” come escamotage narrativo.

Per quanto riguarda la presenza del Bruce Wayne di Michael Keaton dal “Batman 1989” di Tim Burton, l’ufficializzazione del casting è arrivata lo scorso aprile dall’agenzia di talenti di Keaton, ICM Partners, che ha confermato che l’attore apparirà in “The Flash”. Inoltre i dettagli della storia riportati durante l’evento Fandome hanno rivelato che il film di Flash riprenderà con il Batman di Keaton dopo gli eventi del sequel Batman – Il ritorno del 1992, che includeva anche la Catwoman di Michelle Pfeiffer, il Pinguino di Danny DeVito e il Max Shreck di Christopher Walken, e riconfigurerà gli ultimi due film ambientati in quella continuità (Batman Forever del 1995 e Batman & Robin del 1997).

Andy Muschietti dirige “The Flash” da una sceneggiatura scritta da Christina Hodson (Birds of Prey, Bumblebee) che è stata reclutata anche per il film di Batgirl, Kiersey Clemons è a bordo per interpretare Iris West, un ruolo che avrebbe dovuto avere nel film Justice League prima che le sue scene venissero rimosse dal montaggio per le sale per mano di Joss Whedon. Inoltre, Ron Livingston sostituirà Billy Crudup nei panni di Henry, il padre di Barry, e Sasha Calle si unirà all’UEDC come Supergirl.

Barbara Muschietti e Michael Disco sono i produttori di questo nuovo film dell’Universo Esteso DC che introdurrà il Multiverso DC. “The Flash” vedrà Barry Allen “infrangere i legami della fisica per schiantarsi in varie dimensioni parallele, dove incontrerà versioni leggermente diverse dei classici eroi della DC”. “The Flash” arriverà nei cinema il 4 novembre 2022.

