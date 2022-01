DC Comics ha annunciato che svilupperà un fumetto prequel in tre numeri per il film DC The Flash. Si intitola The Flash: The Fastest Man Alive, ed è stato sviluppato dallo scrittore Kenny Porter e dall’artista Ricardo López Ortiz.

Il fumetto conterrà anche la versione di Batman di Ben Affleck che addestrerà Barry Allen per aiutarlo a padroneggiare i suoi poteri.

Il dodicesimo film dell’Universo Esteso DC (UEDC) segue Barry Allen (Ezra Miller) che viaggia indietro nel tempo nei panni di Flash per cercare di prevenire l’omicidio di sua madre, che porta conseguenze indesiderate alla sua linea temporale. Oltre a Miller nel ruolo di Barry, il cast del film comprende Sasha Calle come Supergirl, Kiersey Clemons come Iris West, Maribel Verdú come Nora Allen, Ron Livingston come Henry Allen, oltre a Saoirse-Monica Jackson, Rudy Mancuso e Luke Brandon Field. Inoltre rivedremo Michael Keaton nei panni di Bruce Wayne / Batman – “una versione più vecchia di Wayne da un universo alternativo”.

Questo aprile, lo scrittore Kenny Porter e l’artista Ricardo López Ortiz uniscono il mondo del cinema e dei fumetti in The Flash: The Fastest Man Alive, una serie mensile in tre numeri che porta a The Flash, l’attesissima avventura d’azione della Warner Bros. In The Fastest Man Alive, l’avventura salva-mondo di Barry Allen con la Justice League ha portato il figlio prediletto di Central City a diventare un supereroe davvero abile e stimolante. Ma quando una nuova minaccia di nome Girder emerge a Central City, Barry si rivolge a Batman per un consiglio sull’addestramento per padroneggiare i suoi poteri. Sotto la guida del Cavaliere Oscuro, L’uomo più veloce vivente dovrà trovare un modo per sconfiggere questa minaccia metallica o essere schiacciato dalla forza di Girder! Questo numero di debutto di 48 pagine arriva nelle fumetterie e nei rivenditori digitali partecipanti martedì 26 aprile 2022, con una raccolta della serie in tre numeri disponibile in ottobre. Il numero 1 presenta una copertina principale di Max Fiumara con una variante di copertina del regista del film, Andy Muschietti. Il film arriverà nelle sale il 4 novembre 2022. Il numero 2 disponibile a maggio conterrà i disegni del favorito dai fan Juan Ferreyra, con Jason Howard che fornirà i disegni per l’ultimo numero di luglio.

