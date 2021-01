The Flash: il film DC si gira ad aprile 2021

A quanto riferito dal sito Backstage (vis Screenrant) il regista Andy Muschietti si stia preparando per le riprese di The Flash, l’attesissimo film DC inizierà la produzione nell’aprile di quest’anno nel Regno Unito presso gli Studi di Leavesden di Warner Bros..

Il film “The Flash” vedrà il ritorno di Ezra Miller nei panni del “Velocista Scarlatto”che sarà affiancato da Ben Affleck e Michael Keaton che riprenderanno i ruoli dei rispettivi Batman, a conferma che il film introdurrà l’elemento Multiverso nell’Universo Esteso DC.

Il regista Andy Muschietti, l’uomo dietro la blockbuster horror IT, a proposito di una potenziale introduzione del Multiverso nell’UEDC aveva già anticipato che tutto ciò che abbiamo visto sinora dei supereroi DC sul grande schermo esiste. The Flash vedrà Barry Allen “Infrangere le leggi della fisica per schiantarsi in varie dimensioni parallele, dove incontrerà versioni leggermente diverse dei classici eroi DC”.

Il regista Andy Muschietti: Questo film è un po’ un cardine nel senso che presenta una storia che implica un universo unificato in cui tutte le iterazioni cinematografiche che abbiamo visto prima sono valide. È inclusivo nel senso che sta dicendo tutto ciò che hai visto esiste, e tutto ciò che vedrai esiste, nello stesso multiverso unificato. Ti dirò che è un viaggio. Sarà divertente ed emozionante e ci sono molti personaggi DC in esso. Flash è il supereroe di questo film perché è il ponte tra tutti questi personaggi e le linee temporali. E in un certo senso, riavvia tutto e non dimentica nulla.

Il regista in una precedente intervista aveva spiegato che il film sarà una storia con viaggio nel tempo:

Sua madre è stata assassinata, suo padre è stato incastrato e incarcerato, e tutto il suo viaggio da allora è stato quello di un uomo che cercava di sistemare le cose…a sceneggiatura cattura davvero la sua loquacità, la sua personalità … è qualcuno che ha il potere di cambiare gli eventi del passato , ma così facendo, può deteriorare il tessuto stesso del continuum spazio-temporale.

La sceneggiatura di “The Flash” è di Christina Hodson (Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn) che in un’intervista ha confermato che “Il multiverso cinematografico nascerà da questo film. Nasce dalla storia di Barry. ”

Fonte: Backstage