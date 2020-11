Paramount ha reso disponibili un trailer, un poster e una featurette di The Godfather Coda: The Death of Michael Corleone, in soldoni una nuova versione del sequel Il padrino – Parte III rimontata e riveduta da Francis Ford Coppola in occasione del 30° anniversario del film.

Dopo aver terminato il suo ultimo montaggio di Apocalypse Now, Coppola è tornato a lavorare alla serie Il padrino, in particolare “Il padrino – Parte III”. Insieme al suono e al video rimasterizzati, questo “Coda” include un nuovo incipit e un diverso finale. Il progetto risultante riflette le intenzioni originali dell’autore Mario Puzo e di Francis Ford Coppola riguardo a “Il Padrino: Parte III” fornendo “una conclusione più appropriata a Il padrino e Il padrino – Parte II” ha spiegato il regista. Il film è interpretato da Al Pacino, Diane Keaton, Andy Garcia, Franc D’Ambrosio, Bridget Fonda, George Hamilton, Joe Mantegna, Talia Shire, Eli Wallach, Sofia Coppola e Raf Vallone.

La trama ufficiale:

Celebrando il 30° anniversario de Il Padrino – Parte III, il regista / sceneggiatore Francis Ford Coppola apporta una nuova modifica e restauro definitivo del film finale nella sua epica trilogia Il Padrino, Mario Puzo’s The Godfather, Coda: The Death of Michael Corleone. Michael Corleone (Al Pacino), ora sulla sessantina, cerca di liberare la sua famiglia dal crimine e trovare un successore adatto al suo impero. Quel successore potrebbe essere il focoso Vincent (Andy Garcia)…ma potrebbe anche essere la scintilla che trasforma la speranza di Michael di legittimità negli affari in un inferno di violenza di massa. L’immagine e il suono meticolosamente restaurati, sotto la supervisione di American Zoetrope e Paramount Pictures, includono un nuovo inizio e un nuovo epilogo, oltre a modifiche a scene, inquadrature e spunti musicali. Il progetto risultante riflette le intenzioni originali dell’autore Mario Puzo e Francis Ford Coppola de Il Padrino: Parte III e fornisce, secondo le parole di Coppola, “una conclusione più appropriata a Il Padrino e Il Padrino: Parte II”. The Godfather Coda è diretto da Francis Ford Coppola (con il nome Il padrino – Parte III) originariamente pubblicato alla fine del 1990 dopo il suo lavoro su Rusty il selvaggio, Cotton Club, Peggy Sue si è sposata, Giardini di pietra e Tucker, un uomo e il suo sogno.



Coppola e la sua società di produzione American Zoetrope hanno lavorato a partire da una scansione 4K del negativo originale per intraprendere un accurato restauro fotogramma per fotogramma sia del nuovo “Mario Puzo’s The Godfather Coda: The Death of Michael Corleone” che dell’originale “Il Padrino – Parte III”. Al fine di creare la migliore presentazione possibile, il team di restauro di Zoetrope e Paramount ha iniziato a cercare oltre 50 riprese originali per sostituire le ottiche a risoluzione inferiore nel negativo originale. Questo processo ha richiesto più di sei mesi e ha comportato il setaccio di 300 cartoni di negativi. American Zoetrope ha lavorato diligentemente per riparare graffi, macchie e altre anomalie che non potevano essere risolte in precedenza a causa di vincoli tecnologici, mentre sono stati apportati miglioramenti al mix audio 5.1 originale. Questi sforzi di ripristino approfonditi non sono stati immuni dalla pandemia di coronavirus: a metà del progetto, tutto il lavoro, anche la ricerca del negativo, si è spostato nell’area della Baia di San Francisco e Los Angeles ed è stato completato da Zoetrope e Paramount a distanza.

Il Sig. Coppola ha supervisionato ogni aspetto del restauro mentre lavorava al nuovo montaggio, assicurando che il film non solo avesse un aspetto e un suono incontaminato, ma soddisfacesse anche i suoi standard personali e la sua visione registica.[Andrea Kalas vicepresidente senior di Paramount Archives]

Paramount Pictures distribuirà “The Godfather Coda: The Death of Michael Corleone” negli Stati Uniti in sale selezionate il 4 dicembre e successivamente in Blu-ray / VOD a partire dall’8 dicembre.