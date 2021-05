The Ice Road: trailer del film d’azione con Liam Neeson camionista del ghiaccio

Disponibili un trailer ufficiale e una locandina per il thriller d’azione The Ice Road, diretto da Jonathan Hensleigh e interpretato da Liam Neeson nei panni di un camionista del ghiaccio, conducenti di camion che operano su rotte stagionali attraversando laghi e fiumi gelati in remoti territori artici che sono anche protagonisti del docu-reality Gli eroi del ghiaccio del canale History.

Una miniera di diamanti crollata in una zona remota del Canada e un prode camionista del ghiaccio che si cimenta in un’impossibile missione di salvataggio su un oceano ghiacciato per salvare minatori intrappolati. Il trailer ci mostra un interessante mix tra azione e disaster-movie che rievoca per suggestioni titoli come il Twister di Frank Darabont.

La trama ufficiale: Dopo che una remota miniera di diamanti è crollata nell’estremo nord del Canada, un autista esperto di strade ghiacciate (Liam Neeson) deve condurre un’impossibile missione di salvataggio su un oceano ghiacciato per salvare i minatori intrappolati. Affrontando lo scioglimento delle acque e un’enorme tempesta, scoprono che la vera minaccia è quella che non ancora non hanno visto arrivare.

Il cast è completato da Laurence Fishburne (Matrix), Matt Salinger noto per il ruolo di Steve Rogers nle live-action Captain America del 1990, Holt McCallany (Mindhunter), Amber Midthunder (Roswell, New Mexico), Matt McCoy (Jack Ryan), Martin Sensmeier (Yellowstone), Marcus Thomas (Kill the Irishman), Paul Essiembre (Io sono nessuno), Lauren Cochrane (Fractured), Gabriel Daniels (Un ragionevole dubbio), Josh Strait (Stake Land II), BJ Verot (Siberia) e Chad Bruce (Sei ancora qui).

[Per visionare il trailer clicca sull’immagine in alto]

“The Ice Road” è scritto e diretto dallo sceneggiatore e regista americano Jonathan Hensleigh, che ha diretto anche il The Punisher con Thomas Jane e John Travolta, il biopic crime Kill the Irishman, l’horror Welcome to the Jungle e scritto sceneggiature per l’orginale Jumanji, l’Armageddon – Giudizio finale con Bruce Willis e il Next con Nicolas Cage. Prodotto da Code Entertainment, ShivHans Pictures e Envision Media Arts, The Ice Road debutterà in streaming e in esclusiva su Netflix il 25 giugno.