The Infernal Machine: trailer italiano e colonna sonora del thriller con Guy Pearce (Al cinema dal 23 febbraio)

Dal 23 febbraio 2023 nei cinema italiani con Eagle Pictures The Infernal Machine, thriller psicologico con Guy Pearce interpreta un solitario e controverso autore che viene tirato fuori dalla clandestinità quando comincerà a ricevere un’infinità di lettere da un fan ossessionato.

The Infernal Machine – Trama e cast

La trama ufficiale: L’autore solitario e controverso Bruce Cogburn (Guy Pearce) è costretto ad uscire dall’ombra da un fan ossessivo, che costringe il romanziere a confrontarsi con un passato a cui pensava di poter sfuggire e a rendere conto degli eventi messi in moto da “The Infernal Machine”, un suo bestseller di decenni prima. La ricerca di Cogburn di chi c’è dietro la manipolazione e il tormento mentale a cui è sottoposto porta ad un< emozionante corsa sulle montagne russe intrisa di paura e pericolo, dove le cose non sono sempre così chiare come appaiono e dove le azioni passate possono avere conseguenze davvero disastrose.

Il cast include anche Alice Eve, Alex Pettyfer, Jeremy Davies, Iris Cayatte, Rachel De Fontes, Ana Lopes, Joel Abadal, Bella Alexandras, Georgia Goodman, Paula Lobo Antunes, Gary Anthony Stennette e Ben Temple.

The Infernal Machine – Trailer e video

Curiosità sul film

Il film è diretto da Andrew Hunt, regista al suo secondo lungometraggio dopo il dramma Miles Between Us (2016). Hunt dirige da una sua sceneggiatura basata su una storia di Louis Kornfeld (serie tv The Truth).

Le riprese si sono svolte nell’arco di cinque settimane in Algarve, in Portogallo, presso i Moviebox Studios portoghesi e in location all’interno e nei dintorni della città di Loulé.

The Infernal Machine – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore Nathaniel Levisay (The Lost Tree, Wolf Mother, Intruder). Levisay in precedenza ha musicato i cortometraggi Personal Space e Level, entrambi diretti da Andrew Hunt.

1. The Infernal Machine (1:31)

2. Dear Mr. Cogburn and Main Title (2:27)

3. Something Wicked This Way Comes (1:31)

4. The Jeep (1:07)

5. Forward by Bruce Cogburn (3:57)

6. El Camino (0:44)

7. Empty Barrel (0:46)

8. Guello (0:55)

9. A Seventeen Year Old Boy (1:10)

10. To Save This Message Press One (2:54)

11. It’s About a Priest (1:51)

12. Dwight Tufford Part I (7:05)

13. Please Check the Number and Dial Again (0:57)

14. New Manuscript (6:30)

15. William DuKent (1:58)

16. Miserere Mei Deus and Cavalo De Madeira (feat. Timothy K Sawyer) (3:28)

17. Back to One (1:33)

18. Dwight Tufford Part II (5:02)

19. End His Suffering (4:31)

20. The Divine Apostate (13:01)

21. Celebrate the Brave (4:47)

22. Miserere Mei Deus and Number Station (feat. Luke Harper & Chris Code) (2:59)

La colonna sonora di “The Infernal Machine” è disponibile su Amazon.

Foto e poster