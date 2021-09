The Last Duel: trailer italiano e tutte le anticipazioni sul film di Ridley Scott

Dopo la recente anteprima mondiale fuori concorso a Venezia 78, il 14 ottobre debutterà nei cinema italiani The Last Duel di Ridley Scott che vede protagonisti Adam Driver, Matt Damon, Ben Affleck e Jodie Comer. Questa bizzarra storia è basata sul libro “The Last Duel: A True Story of Trial by Combat in Medieval France” di Eric Jager ed è stata adattata per il grande schermo da Affleck e Damon in collaborazione con la regista e sceneggiatrice Nicole Holofcener. Il re Carlo VI dichiara che il cavaliere Jean de Carrouges risolva la sua disputa con il suo scudiero sfidandolo a duello per il presunto stupro della moglie di Jean, Marguerite.

Trama e cast

La trama ufficiale: Una storia di tradimento e vendetta ambientata sullo sfondo della brutalità della Francia del XIV secolo. The Last Duel si svolge nel 1386 e racconta la vera storia del cavaliere normanno Sir Jacques Le Gris (Adam Driver) che torna dalla guerra per ritrovare la moglie Marguerite (Jodie Comer) che accusa il vicino e rivale di Le Gris, Sir Jean de Carrouges (Matt Damon), di averla violentata. Carrouges portò avanti un procedimento legale contro Le Gris, prima che Re Carlo VI di fronte ad un conflitto incapace di giungere ad una conclusione autorizzasse un duello pubblico per risolvere la diatriba, uno scontro noto come “Duello di Dio”, in cui i due uomini avrebbero combattuto fino alla morte per decidere la colpevolezza nel caso. Se Carrouges avesse perso, Marguerite sarebbe stata bruciata sul rogo per falsa testimonianza.

Il resto del cast principale include Marton Csokas, Harriet Walter, Zeljko Ivanek, Alex Lawther, Nathaniel Parker, Clive Russell, Michael McElhatton, Sam Hazeldine, Julian Firth, Kevin McGahern, Zoé Bruneau, Simone Collins e Daniel Horn.

The Last Duel – trailer e video

Primo trailer italiano pubblicato il 20 luglio 2021

Video anteprima Venezia 78 pubblicato il 13 settembre 2021

Curiosità

Ridley Scott (Il gladiatore, Robin Hood, Le crociate, Exodus – Dei e re) dirige “The Last Duel” da una sceneggiatura di Ben Affleck, Matt Damon e Nicole Holofcener basata sul libro “L’ultimo duello. La storia vera di un crimine, uno scandalo e una prova per combattimento nella Francia medievale (The Last Duel: A True Story of Trial by Combat in Medieval France) scritto da Eric Jager), libro già adattato nel 2008 in un docu-drama narrato da Jager e trasmesso dalla BBC Four.

Il 13 marzo 2020, la produzione di questo film è stata interrotta a causa della pandemia di Coronavirus. Prima di allora, le riprese in Francia erano terminate e la produzione si era trasferita in Irlanda. Ridley Scott aveva già girato per quattro settimane e durante questo periodo aveva completato un’ora del film.

In origine, gli sceneggiatori del progetto Matt Damon e Ben Affleck avrebbero dovuto interpretare i due ruoli principali nel film. Tuttavia Adam Driver è stato scelto per assumere il ruolo principale da Affleck che si è invece fatto da parte scegliendo un ruolo secondario. Il motivo del cambiamento è evitare un conflitto di programmazione con la produzione di Deep Water (2022) di Adrian Lyne, in cui Affleck ha il ruolo di protagonista.

Il primo film che Matt Damon e Ben Affleck hanno scritto insieme da Will Hunting – Genio ribelle (1997). Inoltre, questo è anche il primo film che Matt Damon ha scritto che non è stato diretto da Gus Van Sant.

Matt Damon ha detto che lui e Ben Affleck hanno chiesto supporto a Nicole Holofcener per aiutarli a scrivere le prospettive femminili della sceneggiatura.

Francis Lawrence (Hunger Games) doveva dirigere il film prima della scadenza dei diritti.

Matt Damon non poteva far crescere la barba, quindi il reparto trucco ha dovuto provare 20 barbe diverse da incollare sul viso di Matt Damon. Secondo quanto riferito, ha avuto un’eruzione cutanea sotto la barba incollata, il viso di Affleck si era così irritato che ha dovuto essere trattato con impacchi di ghiaccio dopo ogni scena, durante le riprese del film.

Anche il debutto alla regia di Ridley Scott, I duellanti del 1977, era basato su un duello tra due persone.

L’inizio della pre-produzione è stata posticipata dopo che la Disney ha acquisito la 20th Century Fox. La data di uscita era fissata per Natale 2020, ma è stata posticipata a ottobre 2021 a causa della pandemia di coronavirus.

Durante la sospensione delle riprese causa pandemia di COVID-19, Adam Driver è stato scelto per il prossimo film di Ridley Scott House of Gucci, e i due si sono riuniti per iniziare a girare il loro secondo film insieme solo quattro mesi dopo il completamento di questo film.

Le musiche originali del film sono del compositore britannico Harry Gregson-Williams (Pelham 1 2 3 – Ostaggi in metropolitana, X-Men: le origini – Wolverine, Shark – Il primo squalo). Gregson-Williams e il regista Ridley Scott hanno collaborato anche per Sopravvissuto – The Martian, Le crociate – Kingdom of Heaven e l’imminente House of Gucci.

Foto dal set

There’s a lot happening in these photos of Ben Affleck and Matt Damon on the set of #TheLastDuel. 🤣https://t.co/5vGDcmlC6s — Entertainment Tonight (@etnow) February 27, 2020

Ben Affleck blond on the set of The Last Fiel #TheLastDuel pic.twitter.com/iDfL6u7v1Q — best of ben affleck (@BstOfAffleck) February 28, 2020

Adam Driver and Matt Damon film scenes for their upcoming movie #TheLastDuel – see pics from the set! https://t.co/1V8goTU6SB — JustJared.com (@JustJared) February 19, 2020

Foto e poster