The Little Mermaid: trailer e poster del film con una Sirenetta da horror “lovecraftiano”

Il 17 dicembre esce negli Stati Uniti, On Demand e in Digitale con Lionsgate Movies, il film The Little Mermaid, una rivisitazione horror del classico La Sirenetta di Hans Christian Andersen.

The Little Mermaid – Trama e cast

La bellezza è sia ingannevole che pericolosa in questa oscura e affascinante svolta del classico racconto di Hans Christian Andersen. Dopo che l’archeologo Dr. Eric Prince e i suoi studenti hanno scoperto un antico tempio pagano nelle profondità dei Caraibi, Eric si innamora di una donna misteriosa che assomiglia a una sirena che lui e il suo team hanno incontrato in mare. Mentre la loro relazione si intensifica, lei conduce Eric sempre più in profondità nel suo malvagio mondo sottomarino finché non deve scegliere tra il vero amore e la distruzione dell’intera umanità.

“The Little Mermaid” è è diretto dal regista Leigh Scott (Frankenstein Reborn, Exorcism: The Possession of Gail Bowers, Transmorphers, The Dunwich Horror) e interpretato da Mike Markoff, Jeff Denton, Samuel Selman, Sean-Michael Argo, Winston Crooke, Steven Yniguez, Manon Laurent e Lydia Helen.

The Little Mermaid – Trailer ufficiale in lingua originale

Il trailer di “The Little Mermaid” è un bel mix di atmosfere e suggestioni che da una parte rievocano l’universo sepolto di H.P. Lovecraft e dall’altra un cinema horror e d’avventura con pellicole ambientate in luoghi esotici che a partire degli anni ottanta hanno avuto un loro specifico filone. Ci riferiamo a titoli come L’isola degli uomini pesce di Sergio Martino e a Dagon di Stuart Gordon. e Cold Skin di Xavier Gens, queste ultime pellicole di smaccata ispirazione lovecraftiana.

Per quanto riguarda le sirene in ambito horror, versioni per nulla romantiche e piuttosto letali le abbiamo avute in diversi film come l’americano Siren (2016) di Gregg Bishop, basato sull’episodio “Amateur Night” dell’antologia horror V/H/S (2012). Nel polacco The Lure (2015), altra rivisitazione della fiaba di Andersen, una coppia di sorelle sirene hanno un rapporto agli antipodi con gli umani: una cerca l’amore e l’altra li divorerebbe senza sosta. Nel russo The Mermaid: Lake of the Dead (2018) seguiamo una malvagia sirena che rapisce Roman, fidanzato di Marina e lo porta nella profondità del lago in cui è annegata anni prima. Chiudiamo la nostra piccola lista di film con sirene horror con il film per la tv Lei, la creatura (2001) di Sebastian Gutierrez (La setta delle tenebre), titolo che ci porta in Irlanda, dove due giostrai rapiscono una sirena e decidono di portarla in America, ma lungo la loro rotta marittima, la seducente e misteriosa creatura rivela un lato oscuro e incontrollabile.

Il poster ufficiale del film