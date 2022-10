Festa del Cinema 2022, The Lost King: trailer e anticipazioni del film di Stephen Frears

Dopo la tappa a Toronto, a ottobre debutterà in anteprima nazionale alla Festa del Cinema di Roma 2022 (13-23 ottobre) con Lucky Red The Lost King. Dall’acclamato ed eclettico regista inglese Stephen Frears (Philomena) e tratto da un’incredibile storia vera, il racconto di una donna (Sally Hawkins) che ha portato alla scoperta della vera storia di re Riccardo III e al ritrovamento delle spoglie mai rinvenute. Dovrà però lottare per difendere la maternità della sua conquista da quegli stessi esperti che ne avevano sottovalutato le capacità.

Trama e cast

La trama ufficiale: Nel 2012, dopo essere andati perduti per oltre 500 anni, i resti del re Riccardo III sono stati scoperti sotto ad un parcheggio a Leicester. La ricerca era stata orchestrata da una storica dilettante, Philippa Langley, la cui ricerca incessante era stata accolta con incomprensione dai suoi amici e familiari e con scetticismo da esperti e accademici. The Lost King è la storia vera di una donna che ha rifiutato di essere ignorata e che ha affrontato gli storici più eminenti del paese, costringendoli a ripensare a uno dei re più controversi della storia dell’Inghilterra.

Sally Hawkins interpreta Philippa Langley, con Harry Lloyd nei panni di Riccardo III, Steve Coogan, James Fleet, Sinead MacInnes, John-Paul Hurley e Phoebe Pryce.

The Lost King – trailer e video

Curiosità

Stephen Frears (The Queen – La regina) dirige “The Lost King” da una sceneggiatura di Jeff Pope (Stanlio & Ollio) e Steve Coogan (Un’insolita missione). Pope e Coogan tornano a collaborare con il regista Stephen Frears dopo Philomena.

Il corpo di Riccardo III è stato trovato durante le riprese di un programma televisivo intitolato The White Queen su Edoardo IV (il fratello di Riccardo III) ed Elizabeth Woodville. L’uomo che interpretava Riccardo ha usato le immagini del corpo per assicurarsi che quando hanno filmato la battaglia in cui Riccardo è stato ucciso tutte le ferite fossero autentiche.

Ci sono state alcune lievi polemiche prima dell’uscita di questo film nel Regno Unito quando diverse persone coinvolte negli scavi archeologici hanno rilasciato interviste ad alcuni giornali britannici (in particolare The Guardian e Daily Mail) contestando gli eventi descritti nel film e hanno accusato gli sceneggiatori di romanzare e sovrastimare il ruolo di Philippa Langley (interpretata da Sally Hawkins) nell’effettiva localizzazione e scoperta del luogo di riposo di Riccardo III. Questa critica ha spinto il produttore, cosceneggiatore e coprotagonista del film Steve Coogan a rilasciare un’intervista alla BBC in cui ha difeso la la trama del film e accusato l’Università di Leicester di aver cercato di screditare il ruolo svolto da Langley nella scoperta e credendo che, nonostante Langley fosse una dilettante, in realtà erano imbarazzati dal fatto molti dei loro rinomati esperti di storia avessero sottovalutato la ricerca di Langley e non erano contenti che questo fosse ritratto nel film.

La maggior parte delle vedute moderne di Riccardo III (1452-1485) proveniva dalla famosa opera di William Shakespeare, scritta oltre 100 anni dopo la morte del re. La maggior parte delle interpretazioni di Riccardo III lo hanno ritratto come un uomo storpio gobbo e alcuni esperti di storia si erano chiesti se questa interpretazione di lui potesse essere stata solo parte delle istruzioni di Shakespeare ai suoi attori, al fine di accentuare la sua presenza e diffamarlo al pubblico. Tuttavia la scoperta delle ossa nel settembre 2012 ha effettivamente dimostrato che Riccardo III sembrava avere una colonna vertebrale significativamente cifotica (modificazione a carico della schiena volgarmente definita “gobba”), sebbene ulteriori indagini sullo scheletro abbiano mostrato che invece soffriva di scoliosi e non di cifosi e quindi qualsiasi anomalia non sarebbe stata visibile quando era completamente vestito.

Philippa Langley aveva i capelli biondi lunghi fino alle spalle al momento della ricerca e della scoperta della tomba di Riccardo III.

È interessante notare che le ossa di Riccardo III furono scoperte sepolte a soli 2 piedi (circa 60 cm) dalla superficie, indicando che fu sepolto in fretta e senza grandi cerimonie. L’esame del cranio ha mostrato che probabilmente è stato ucciso da un colpo da un oggetto lungo e appuntito alla parte posteriore della testa (che si pensa possa provenire da un’alabarda o arma similare).

I versi citati dal membro della società Riccardo III che iniziano con “se saprai sopportare di sentire che quanto hai detto…” sono tratti dalla poesia Se (If), di Rudyard Kipling.

Chi è Philippa Langley?

Affascinata dalle storie che non raccontiamo e dal motivo per cui non le raccontiamo, Philippa Langley è una scrittrice/produttrice britannica con la passione di raccontare narrazioni distintive e originali che sfidano la nostra percezione delle verità consolidate. Nel 2012 ha condotto la ricerca di successo per individuare la tomba di re Riccardo III attraverso il suo progetto Looking For Richard. Philippa ha ideato, facilitato e commissionato questa indagine storica unica. Dopo sette anni e mezzo di indagini, ha identificato la probabile posizione della chiesa e della tomba, istruendo l’esumazione dei resti umani scoperti in quella posizione esatta. Il suo progetto ha segnato la prima ricerca della tomba perduta di un unto re d’Inghilterra.

Il suo documentario di 90 minuti, The King in the Car Park, realizzato con Channel 4 e Darlow Smithson Productions ha vinto il Royal Television Society Award per il 2013 e ricevuto una nomination ai BAFTA nel 2014. La scoperta e la sepoltura del re Riccardo III è stata seguita da un pubblico globale stimato di 366 milioni. Nel 2013 è coautrice di The King’s Grave: The Search for Richard III con lo storico militare Michael Jones, che racconta la straordinaria storia di Philippa alla ricerca del re e della sua vita e morte nel XV secolo.

Fondatrice del ramo scozzese della Richard III Society e nominata presidentessa onoraria nel 2015, collabora regolarmente con il Ricardian Bulletin Magazine e nel 2012 ha ricevuto il premio Robert Hamblin della società per aver trovato i resti mortali di Riccardo III. Nel 2014 è coautrice di Finding Richard III: The Official Account, il libro che descrive in dettaglio la ricerca alla base del progetto Looking For Richard che ha portato Philippa all’estremità settentrionale del parcheggio dei servizi sociali a Leicester alla ricerca della tomba del re, scrivendo quattro dei suoi capitoli chiave.

Sabato 22 agosto 2015, in occasione del 530° anniversario della battaglia di Bosworth, Philippa ha letto la poesia “Richard” della poetessa Dame Carol Ann Duffy. La cattedrale di Leicester, che aveva commissionato la poesia, l’aveva dedicata a Philippa la sera della reinumazione del re. Il 9 ottobre 2015, Philippa è stata premiata come Membro dell’Eccellentissimo Ordine dell’Impero Britannico (MBE) da Sua Maestà la Regina a Buckingham Palace, in riconoscimento dei suoi servizi all'”Esumazione e Identificazione di Riccardo III”.

Il 18 agosto 2022, Philippa ha pubblicato The Lost King: The Search for Richard III (John Murray) che include una nuova introduzione scritta in collaborazione con Michael Jones (vedi Pagina Bookshelf).

La sinossi ufficiale del romanzo: Il 22 agosto 1485 Riccardo III fu ucciso a Bosworth Field, l’ultimo re d’Inghilterra a morire in battaglia. Il suo avversario vittorioso, Henry Tudor, fondò una delle nostre dinastie regnanti più famose. Cinquant’anni dopo, la tomba del re andò perduta, si credeva che il suo contenuto fosse stato svuotato nel fiume Soar e la reputazione di Riccardo III sepolta sotto un tumulo di propaganda Tudor. Philippa Langley e Michael Jones ripercorrono la straordinaria storia della ricerca del re perduto, che porta all’incredibile momento in cui il mistero di 500 anni è stato risolto quando i suoi resti sono stati scoperti sotto un parcheggio a Leicester. Caratterizzato da anni di ricerca sulla vita e la morte di Riccardo III nel XV secolo, questo è un ritratto avvincente di una delle nostre più grandi scoperte archeologiche che illumina nuova luce sul monarca più controverso della storia.

Il libro “The Lost King” è disponibile in edizione inglese su Amazon.

La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore Alexandre Desplat, due volte premio Oscar su un totale di 11 candidature per i film Grand Budapest Hotel e La forma dell’acqua – The Shape of Water.

TRACK LISTINGS:

1. The Lost King 2:55

2. To Prove a Villain 3:12

3. City’s Archives 3:25

4. Leicester 2:16

5. The Ricardians 1:43

6. Greyfriars 1:03

7. National Library 4:29

8. New Street 2:59

9. Empty Bench 3:02

10. The Maps 3:17

11. The Next Morning 2:02

12. Digging The R 2:02

13. The Boar 3:52

14. We Found Richard 3:09

15. Farewell Richard 2:44

16. Bosworth 3:01

La colonna sonora di “The Lost King” è disponibile su Amazon.

Foto e poster