The Marksman: trailer del thriller d’azione con Liam Neeson

Disponibile un trailer ufficiale di The Marksman, un nuovo thriller d’azione con protagonista Liam Neeson la cui trama ricorda un po’ il recente Rambo: Last Blood. Nel film Neeson veste i panni di un allevatore dell’Arizona, che vive vicino al confine tra Stati Uniti e Messico, che offre rifugio ad un ragazzino messicano in fuga da un pericoloso cartello della droga. Presto alcuni uomini del cartello pesantemente armati attraversano il confine e si mettono sulle tracce dell’allevatore che nel frattempo ha deciso di fuggire con il ragazzino.

La trama ufficiale:

L’indurito allevatore dell’Arizona Jim Hanson (Liam Neeson) vuole semplicemente essere lasciato in pace mentre respinge gli avvisi di sfratto e cerca di guadagnarsi da vivere in un tratto isolato di confine. Ma tutto cambia quando Hanson, un ex tiratore scelto dei marine, vede il migrante di 11 anni Miguel (Jacob Perez) fuggire con sua madre Rosa (Teresa Ruiz) dagli assassini del cartello della droga guidati dallo spietato Mauricio (Juan Pablo Raba). Dopo essere stata coinvolta in una sparatoria, Rosa morente implora Jim di portare suo figlio in salvo dalla sua famiglia a Chicago. Sfidando la figlia poliziotta Sarah (Katheryn Winnick), Jim porta Miguel fuori dalla locale stazione di polizia doganale e di frontiera degli Stati Uniti e insieme si mettono in viaggio con il gruppo di assassini all’inseguimento. Jim e Miguel iniziano lentamente a superare le loro differenze e iniziano a stringere un’improbabile amicizia, mentre Mauricio e i suoi complici assassini gli sono alle calcagna. Quando finalmente s’incontrano in una fattoria del Midwest, inizia una lotta all’ultimo sangue mentre Jim usa le sue abilità militari e il suo codice d’onore per difendere il ragazzo a cui ha imparato a voler bene.