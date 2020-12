The Mauritanian: trailer del film con Tahar Rahim e Jodie Foster

Disponibili trailer e locandina The Mauritanian, un thriller a sfondo legale basato su una storia vera e diretto dal regista scozzese Kevin Macdonald. Tratto dal libro “Guantanamo Diary” di Mohamedou Ould Slahi, il film racconta la storia di un detenuto tenuto in custodia nella base di Guantanamo Bay dall’esercito americano senza accuse per oltre un decennio.

La trama ufficiale:

Catturato dal governo degli Stati Uniti, Mohamedou Ould Slahi (Tahar Rahim) langue in prigione per anni senza accusa o processo. Perdendo ogni speranza, Slahi trova alleati nell’avvocato difensore Nancy Hollander (Jodie Foster) e nella sua associata Teri Duncan (Shailene Woodley). Insieme affrontano innumerevoli ostacoli in una disperata ricerca della giustizia. La loro controversa difesa, insieme alle prove scoperte dal formidabile procuratore militare, il tenente colonnello Stuart Couch (Benedict Cumberbatch), alla fine rivela una cospirazione scioccante e di vasta portata. Basato sul libro di memorie bestseller del New York Times “Guantanamo Diary”, questa è la vera storia esplosiva di una lotta per la sopravvivenza contro ogni previsione.

L’impressionante cast comprende Tahar Rahim, attore francese di origine algerina noto soprattutto per il pluripremiato dramma Il profeta di Jacques Audiard, Jodie Foster che torna alla recitazione a tre anni dal thriller Hotel Artemis, Zachary Levi reduce dal successo di Shazam!, Shailene Woodley (Divergent, Colpa delle stelle) e Benedict Cumberbatch (Edison – L’uomo che illuminò il mondo, 1917). Il cast è completato da Saamer Usmani, Langley Kirkwood, Corey Johnson, Matthew Marsh, David Fynn, Andre Jacobs, Meena Rayann, Arthur Falko, Stevel Marc e Robert Hobbs.

[Per visionare il trailer clicca sull’immagine in alto]

Kevin Macdonald dirige “The Mauritanian” da una sceneggiatura scritta da Rory Haines e Sohrab Noshirvani (Black Adam) insieme all’esordiente M.B. Traven. I crediti di MacDonald includono l’acclamato L’ultimo re di Scozia, State of Play con Russell Crowe, The Eagle con Channing Tatum sulla leggenda della presunta scomparsa della Legio IX Hispana nella Britannia romana e il thriller con sommergibili Black Sea con protagonista Jude Law. “The Mauritanian” è previsto in uscita nelle sale americane il 19 febbraio 2021.

Fonte: Collider