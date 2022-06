The Menu: trailer italiano e anticipazioni del film horror con Ralph Fiennes & Anya Taylor-Joy,

Il 17 novembre arriva nei cinema italiani con Searchlights Pictures The Menu, il film horror indipendente a sfondo culinario con Ralph Fiennes (The King’s Man, No Time To Die), Anya Taylor-Joy (La regina di scacchi, Ultima notte a Soho), Nicholas Hoult (X-Men – Dark Phoenix, Tolkien) e John Leguizamo (John Wick, Non si scherza col fuoco). La trama segue una giovane coppia e un ristorante esclusivo con uno chef che serve portate scioccanti.

Trama e cast

La trama ufficiale: Una coppia (Anya Taylor-Joy e Nicholas Hoult) si reca su un’isola costiera per mangiare in un ristorante esclusivo dove lo chef (Ralph Fiennes) ha preparato un menù sontuoso, con alcune sorprese scioccanti.

Il cast di “The Menu” include Janet McTeer, Aimee Carrero, Judith Light, Hong Chau, Paul Adelstein, Christina Brucato, Arturo Castro, Reed Birney, Rob Yang, Adam Aalderks, Peter Grosz, Mel Fair, Mark St. Cyr, Rebecca Koon, John Cola, Rachel Trautmann, Victor Zheng, Jay Shadix, Michael A. Dean, Melisa Lopez, A. Jae Michele, Alexander Goldstein, Kionna Townes, Marcus Aveons Duncan.

The Menu – trailer e video

Curiosità

“The Menù” è diretto dal pluripremiato regista americano Mark Mylod, regista dei film Ali G Indahouse, The Big White e (S)ex list, oltre ad episodi di serie tv come Il trono di spade, Shameless e Succession.

La sceneggiatura del film è di Seth Reiss (Comedy Bang! Bang!) e Will Tracy (Succession).

Le riprese sono iniziate il 3 settembre 2021 a Savannah, in Georgia.

“The Menu” è descritto come un “dark comedy thriller”.

Nel 2019, Emma Stone era stata assegnata per interpretare il ruolo principale del film con la regia di Alexander Payne. Nel 2021, Anya Taylor-Joy ha sostituito Stone ed è subentrato il regista Mark Mylod.

“The Menu” è prodotto anche da Adam McKay e Betsy Koch di Hyperobject Industries. I capi di produzione DanTram Nguyen e Katie Goodson-Thomas, nonché il direttore dello sviluppo cinematografico, Zahra Phillips, supervisionano il film per Searchlight.

La colonna sonora