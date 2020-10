Netflix ha reso disponibile un primo trailer italiano dell’ultimo progetto cinematografico di George Clooney, il dramma post-apocalittico The Midnight Sky in arrivo su Netflix in esclusiva a partire dal 23 dicembre.

“The Midnight Sky” basato sull’acclamato romanzo “La distanza tra le stelle” di Lily Brooks-Dalton vede Clooney regista e anche interprete nei panni di Augustine (George Clooney), uno scienziato solitario nell’Artide che cerca di impedire a Sully (Felicity Jones) e ai suoi colleghi astronauti di rientrare sulla Terra, dove è scoppiata una misteriosa catastrofe globale che ha reso il pianeta inabitabile.

Il cast del film è completato da David Oyelowo, Tiffany Boone, Demián Bichir e Kyle Chandler, con la giovane Caoilinn Springall, che interpreta una ragazzina di cui si prende cura il personaggio di Clooney, al suo primo ruolo cinematografico.

George Clooney ha discusso della storia in un’intervista con Vanity Fair:

È fantascienza, che purtroppo è meno fittizia man mano che ci spostiamo attraverso i giorni. La malattia dell’odio e gli elementi che ne derivano, le battaglie e le guerre, che sta filtrando da un po’ di tempo…in un certo senso volevo che riguardasse la redenzione. Volevo che ci fosse un po’ di speranza in una storia piuttosto cupa sulla fine dell’umanità.

Altri progetti in ballo dper Clooney lo vedono produttore, sceneggiatore e regista di un adattamento del romanzo Calico Joe dello scrittore John Grisham, e anche in trattative con Amazon Studios per dirigere e produrre The Tender Bar, film basato sul libro di memorie bestseller di J.R. Moehringer adattato dallo sceneggiatore premio Oscar William Monahan (The Departed).