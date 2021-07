The Old Guard 2: sceneggiatura pronta, si gira nei primi mesi del 2022

Come annunciato a suo tempo prosegue spedito lo sviluppo del sequel The Old Guard 2 che vedrà Charlize Theron tornare nei panni della guerriera immortale Andy aka Andromaca di Scizia. Il sito Variety riporta che Charlize Theron ha recentemente annunciato in un’intervista che la sceneggiatura del sequel è stata completata e che le riprese prenderanno il via all’inizio del 2022.

L’originale The Old Guard è basato sul fumetto “The Old Guard 1 – Fuoco d’apertura” scritto da Greg Rucka e illustrato da Leandro Fernandez. Nel cast al fianco di Charlize Theron c’erano KiKi Layne, Matthias Schoenaerts, Marwan Kenzari, Chiwetel Ejiofor e il nostro Luca Marinelli. La storia si concentra sulle vicende di un gruppo di mercenari, tutti immortali secolari che si trovano braccati da un ambizioso e spietato CEO di un’azienda farmaceutica in cerca dell’elisir di lunga vita. Alla sua uscita nel 2020, “The Old Guard” è diventato uno dei più grandi successi di Netflix macinando visualizzazioni sin dalla prima settimana di

Theron oltre alla sceneggiatura ha confermato il ritorno di Marwan Kenzari e Luca Marinelli nei panni della coppia gay del film, Joe e Nicky, ma a parte loro e la Quynh di Ngô Thanh Vân, una dei più antichi alleati di Andy in cerca di vendetta che tutti credevano sepolta viva e impazzita sul fondo dell’oceano che invece rifà capolino nell’ultima scena. nessun altro membro del cast è ancora ufficialmente coinvolto, ma molto probabilmente rivedremo anche il resto cast originale insieme alla regista Gina Prince-Bythewood.

La fine del film originale ha visto Andy tornata mortale, il cattivo sconfitto e nella citata scena dopo i titoli di coda il ritorno della Quynh di Ngô Thanh Vân, potenziale antagonista del sequel, che incontra il Booker di Schoenaerts che per il suo tradimento è stato esiliato dalla squadra per 100 anni.