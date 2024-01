The Piper: la colonna sonora del film horror con l’ultima interpretazione di Julian Sands

Ha debuttato nei cinema italiani con Vertice 360 The Piper, il film horror di Erlingur Thoroddsen ispirato alla celebre favola dalle tinte dark “Il Pifferaio di Hamelin”. Il film segna l’ultima interpretazione sul grande schermo di Julian Sands, (qui nei panni del direttore d’orchestra Gustafson), indimenticato attore di “Urla del silenzio”, “Camera con vista”, “Vatel”, “Il pasto nudo” e tanti altri cult, al quale il film è stato dedicato.

Il regista e sceneggiatore Erlingur Thoroddsen ha immediatamente percepito fiducia reciproca e allineamento creativo che gli ha fatto capire che Millennium era la casa giusta per il film. Questo ha spinto il progetto in pre-produzione molto rapidamente, ponendo l’accento sul processo di casting e sulla scrittura della colonna sonora, che è un personaggio a sé stante. Creata dal famoso compositore Christopher Young (Sinister, The Grudge), la colonna sonora di “The Piper” non è semplicemente un pezzo magico e oscuro che fa da sfondo alla storia.

Per il regista Erlingur Thoroddsen, è una parte essenziale della stessa e ha avuto un ruolo fondamentale nell’ispirare la concezione della sceneggiatura:

Lavoravo per l’orchestra sinfonica di Reykjavik, ero un aiutante di scena. Nei momenti in cui non avevo da fare mi sedevo e li sentivo suonare. Volevo davvero fare un film su quelmondo, in cui fosse coinvolta un’orchestra e basato sull’ambiente musicale. E volevo che fosse un horror, oscuro e spaventoso, ma non avevo mai trovato la storia giusta. Poi, molti anni dopo, ero a Berlino, e nel corso di una conversazione è saltata fuori la fiaba del Pifferaio di Hamelin, così sono andato a rileggerla. È una storia che conosco da quando sono bambino, ma leggerla da adulto la rende completamente diversa. C’è qualcosa di misterioso e inquietante. E allora ho pensato: e se la facessi diventare un film e la melodia suonata dal Pifferaio fosse maledetta, non sarebbe magnifico se il film culminasse in una scena in cui questa musica viene suonata da una grande orchestra? E a quel punto ho unito i puntini con la vecchia idea e il film ha cominciato a scriversi da solo.

Christopher Young ha trascorso gli ultimi 40 anni o più scrivendo musica per una vasta gamma di film di generi diversi, ma che gli piaccia o no probabilmente sarà sempre associato maggiormente all’horror. Dal suo primo concerto, “The Dorm That Dripped Blood” nel 1981, attraverso partiture come Nightmare 2, Hellraiser, Hellraiser II, La mosca 2, Specie Mortale, Urban Legend, Drag Me to Hell, The Exorcism of Emily Rose, Sinister, Liberaci del male, The Offering, La stanza delle meraviglie di Guillermo del Toro e altre ancora.

The Piper – La colonna sonora

La colonna sonora è stata eseguita da un’orchestra di 50 elementi, la Bulgarian Symphony Orchestra – SIF 309, che ha provato instancabilmente di concerto con il piano di lavorazione per essere pronta a suonare dal vivo sul set al momento delle riprese. La partitura è stata un’eccitante sfida creative non solo per la produzione, ma anche per il cast, dato che quasi ogni componente ha dovuto imparare a suonare uno strumento da zero prendendo la cosa veramente a cuore, prendendo lezioni da dei professionisti e provando per ora prima e durante le riprese.

1. Suite from The Piper (21:02)

2. The Piper – Concerto for Flute and Orchestra, Movement 1 (11:16)

3. The Piper – Concerto for Flute and Orchestra, Movement 2 (7:35)

4. The Piper – Concerto for Flute and Orchestra, Movement 3 (11:22)

Music composed by Christopher Young. Conducted by Deyan Pavlov. Performed by The Bulgarian Symphony Orchestra. Orchestrations by Kostas Christides, Michael Eastwood, Dimitris Maranakis and Bernhard Eder. Additional music and sound design by Daniel Wehr. Recorded and mixed by Vladislav Boyadjiev and Maxime Lefevre. Album produced by Christopher Young.

Fonte: Movie Music UK