The Piper: nuovo trailer italiano e poster del film horror con Julian Sands (Al cinema dal 18 gennaio)

Dal 18 gennaio nei cinema italiani con Vertice 360 The Piper di Erlingur Thoroddsen, una rivisitazione horror della leggenda del pifferaio magico con il Julian Sands di Warlock e la Charlotte Hope di The Nun – La vocazione del male.

The Piper – Trama e cast

La trama ufficiale:A una giovane compositrice viene data l’occasione della vita quando le viene assegnato il compito di finire il concerto del suo defunto mentore. Ma presto scoprirà che suonare quella musica può avere conseguenze mortali, e che le origini inquietanti della melodia possono risvegliare le forze del male.

Il cast: Julian Sands, Charlotte Hope, Oliver Savell, Kate Nichols , Alexis Rodney, Salomé Chandler, Philipp Christopher, Pippa Winslow, Aoibhe O’Flanagan, Boyan Anev.

The Piper – Trailer e video

Nuovo trailer italiano pubblicato il 23 dicembre 2023

Curiosità sul film

Il film è scritto e diretto dal regista islandese Erlingur Thoroddsen al suo terzo lungometraggio dopo gli horror Child Eater, Rokkur e un episodio della serie tv Into the Dark.

“The Piper” è uno degli ultimi film di Julian Sands prima della sua scomparsa avvenuta il 13 gennaio 2023, mentre stava facendo un’escursione vicino alla zona di Mouny Baldy nelle montagne di San Bernardino in California. Una spedizione di ricerca e salvataggio fu lanciata senza successo per trovarlo, e il suo corpo senza vita fu ritrovato per caso cinque mesi dopo a Mouny Baldy. Il film gli è dedicato con il verso “Al nostro maestro, Julian” precedente ai titoli di coda.

La produzione ha avuto luogo nell’estate 2021 presso lo studio Nu Boyana di Millennium e in location a Sofia, in Bulgaria.

Bernard Kira e Les Weldon sono produttori con Yariv Lerner, Jeffrey Greenstein, Jonathan Yunger e Tanner Mobley di Millennium Media. I produttori esecutivi includono Avi Lerner, Boaz Davidson e Trevor Short.

Julian Sands – Note biografiche

Julian Sands attore britannico dello Yorkshire, nel 2015 ha eseguito lo spettacolo personale “A Celebration of Harold Pinter” diretto da John Malkovich presso lo Staller Center della Stony Brook University. Leggendo principalmente da “Pinter’s Many Voices”, una raccolta di prosa e poesia di Pinter, Sands è diventato la voce di Harold Pinter, il drammaturgo vincitore di un premio Nobel definito da Newsweek come “il drammaturgo più affascinante, enigmatico e compiuto di lingua inglese”. La performance ha esplorato il meno conosciuto Pinter come poeta per discernere la persona privata dell’artista.

Nel corso degli anni, Sands è apparso in molti film, tra questi ricordiamo Camera con vista (1985); Gothic (1986); Il segreto della piramide d’oro (1988); Warlock (1989); Aracnofobia di Steven Spielberg (1990); Chopin amore mio (1991); Il pasto nudo di David Cronenberg (1991); Vatel (2000), Rose Red di Stephen King (2002); The Medallion al fianco di Jackie Chan (2003), I delitti della luna piena (2004).

Uno dei suoi ultimi ruoli è stato per la serie tv Gotham, in cui ha interpretato il dottor Gerard Crane, padre del cattivo di Batman, lo Spaventapasseri. L’ultimo film di Sands uscirà postumo nel 2024, si tratta del thriller The Last Breath che segue un gruppo di vecchi amici del college che si riunisce per un’immersione subacquea nei Caraibi esplorando il relitto di una nave da guerra della Seconda Guerra Mondiale, ma si ritrovano intrappolati nel labirinto sottomarino di metallo arrugginito circondati da grandi squali bianchi. Sands è scomparso il 13 gennaio 2023.

The Piper – La colonna sonora

Le musiche originali sono del compositore veterano Christopher Young in attivo dagli anni ottanta. Tra i crediti di Young classici horror come Nightmare 2, Morte a 33 giri, Hellraiser, The Grudge, Drag Me To Hell e più recentemente Liberaci dal male, The Empy Man, The Offering e la serie tv La stanza delle meraviglie di Guillermo del Toro.

The Piper – Il nuovo poster italiano