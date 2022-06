Il 1° luglio 2022 debutta in esclusiva su Hulu, The Princess, bizzarro fantasy d’azione a sfondo medievale che vede l’attrice Joey King nei panni di una principessa piuttosto vivace. Il film è stato decritto come una rivisitazione in chiave action del prototipo delle Principesse Disney, ma in realtà a noi ha ricordato più un mix tra la Principessa Tiabeanie della serie animata Disincanto e la Principessa Fiona di Shrek con i suoi combattimenti alla Matrix. King è una principessa ribelle che si rifiuta di adempiere ad un matrimonio combinato e quando viene rinchiusa in una torre reagisce in maniera tutt’altro che principesca. L’operazione con coreografie a base di arti marziali ricorda molto il film D’Artagnan di Peter Hyams che nel 2001 riproponeva il classico “I Tre Moschettieri” di Dumas condito con acrobatiche coreografie ispirate alle arti marziali curate da Xin-Xin Xiong, attore, artista marziale e stuntman cinese nonché abituale controfigura di Jet Li.

Trama e cast

La trama ufficiale: Una lotta all’ultimo sangue ricca di azione ambientata in un mondo da favola, “The Princess” vede la candidata agli Emmy Award Joey King nei panni di una principessa bella e volitiva che si rifiuta di sposare il crudele sociopatico a cui è stata promessa, e viene rapita e rinchiusa in una remota torre del castello di suo padre. Con il suo corteggiatore disprezzato e vendicativo (Dominic Cooper) intento a prendere il trono di suo padre, la principessa deve proteggere la sua famiglia e salvare il regno.

Il cast di “The Princess” include anche Veronica Ngo, Ivo Arakov, Martin Taskov, Julian Naidenov, Vasil Toshev, Bozhidar Hristov e Mitko Angelov.

The Princess – trailer e video

Curiosità

“The Princess” è diretto da Le-Van Kiet, regista di origine vietnamita che ha scritto e diretto Furie, un thriller poliziesco con arti marziali diventato il maggior incasso di sempre in patrie e ha rappresentato il Vietnam nella corsa alla categoria miglior lungometraggio internazionale agli Oscar 2020. Kiet debutta nel 2006 con un dramma semi-biografico Dust of Life, sui migliaia di profughi vietnamiti che negli anni ’70 e ’80 fuggivano dal regime comunista di Hanoi in preda a burrasche e pirati, passati alla storia come “boat people”. Kiet ha diretto anche il film horror House in the Alley (2012), un altro grande successo in Vietnam e il dramma Gentle (2014), basato sul racconto “La mite” di Fyodor Dostoevsky. Pellicole più recenti di Kiet uscite quest’anno includono il thriller con squali The Requin (2022) con protagonista Alicia Silverstone e l’horror The Ancestral che segue una famiglia vietnamita che si trasferisce in una casa ancestrale secolare, solo per scoprire segreti e visioni sinistre nell’antica cripta di famiglia.

Il film è scritto da Ben Lustig (The Thirst) con l’attore Jake Thornton, team che ha esordito col botto ne 2014 vendendo per un milione di dollari un trattamento su una storia di origine di Babbo Natale dal titolo Winter’s Knight. Il duo sta attualmente scrivendo una serie tv di Final Fantasy.

Joey King ha recitato anche in Ramona e Beezus, Il grande e potente Oz, Sotto assedio – White House Down, L’evocazione – The Conjuring, Independence Day – Rigenerazione, Slender Man, The Kissing Booth 2 & 3 e prossimamente nel thriller d’azione Bullet Train.

“The Princess” è prodotto da Neal H. Moritz (il franchise di Fast & Furious), Tony Jaffe (Total Recall) e Derek Kolstad (John Wick). Oltre a recitare, Joey King fungerà da produttore esecutivo insieme a Guy Riedel (Spectral).

La colonna sonora

La colonna sonora del film è della pluripremiata compositrice britannica Natalie Holt, nota per il suo lavoro sulle serie tv Loki dei Marvel Studios e Obi-Wan Kenobi di Lucasfilm nonché il film Batgirl della DC che andrà in onda su HBO. Altri crediti di Holt includono musiche per i lungometraggi 1918 – I giorni del coraggio, La vita che verrà – Herself, Infidel e Distanza di sicurezza.

Foto e poster