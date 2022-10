The Retaliators – I Vendicatori: trailer italiano e anticipazioni del film horror al cinema dal 5 ottobre

Dal 5 ottobre nei cinema italiani con Better Noise Films The Retaliators – I Vendicatori, il thriller horror co-diretto e interpretato da Michael Lombardi, che include apparizioni speciali dei più grandi nomi della musica rock tra cui Tommy Lee (Mötley Crüe), Jacoby Shaddix (Papa Roach), Zoltan Bathory (Five Finger Death Punch) e le band Escape The Fate e The HU.

Trama e cast

La trama ufficiale: In “The Retaliators – I Vendicatori”, un irreprensibile sacerdote (Michael Lombardi) scopre un mondo sotterraneo oscuro e contorto mentre cerca risposte sul brutale omicidio di sua figlia. Una colonna sonora originale ad alto numero di ottani e cameo di alcuni dei più grandi nomi della musica rock danno il tono mentre questo thriller horror rivela un gioco di vendetta ordito usando un nuovo set di regole.

Il cast di “The Retaliators – I Vendicatori” include anche Marc Menchaca (Ozark), Michael Lombardi (Rescue Me), Joseph Gatt (Game of Thrones), Tommy Lee, Jacoby Shaddix, Zoltan Bathory, Katie Kelly, Abbey Hafer, Brian O’Halloran, Shannan Wilson, Ivan L. Moody, Chris Kael, Cree Kelly, Meghan Noone, Corrie Graham, Gigi Gustin Gigi Gustin, Sarah Nicklin Sarah Nicklin, Amanda Lyberg, Spencer Charnas e Dominic Costa.

The Retaliators – trailer e video

Curiosità

“The Retaliators – I Vendicatori” è co-diretto da Samuel Gonzalez Jr., Michael Lombardi e Bridget Smith.

Samuel Gonzalez Jr. è un regista e veterano della guerra in Iraq che si è diplomato al prestigioso Pasadenas Art Center College of Design dove hanno studiato registi come Michael Bay, Zach Snyder e Tarsem Singh. “The Retaliators – I Vendicatori” è il suo terzo lungometraggio dopo i drammi di guerra Railway Spine (2016) e Battle Scars (2020).

Michael Lombardi noto per il ruolo di vigile del fuoco Mike Silletti nella serie tv Rescue Me, ha iniziato la sua carriera come musicista a New York dove ha iniziato anche a produrre e a recitare in diverse piccole produzioni teatrali. Nel 2000 fa il suo debutto televisivo in un episodio del Saturday Night Live, dove interpreta un barista in una scenetta con Kate Hudson. La sua carriera ha un’accelerazione dopo un ruolo come guest nell’acclamata sitcom poliziesca The Job della ABC. Leary è stato poi definitivamente lanciato dalla serie tv “Rescue Me”, in cui ha interpretato un personaggio fisso per l’intera serie di sette stagioni e 100 episodi. Altri crediti televisivi di Lombardi includono Six Degrees (ABC), Castle (ABC), CSI Miami (CBS), Blue Bloods (NBC) e un ruolo al fianco di James Franco in The Deuce (HBO). Lombardi ha debuttato sul grande schermo nel 2015, recitando al fianco di Clive Owen e Morgan Freeman nel film d’azione a sfondo storico Last Knights. In seguito è apparso nei drammi Cayman Went e Sno Babies. Lombardi ha un film attualmente in post-produzione, la commedia romantica Plan B, dove interpreta un uomo d’affari di successo con Jamie Lee (Ted Lasso), Jon Heder (Napoleon Dynamite) e il candidato all’Oscar Tom Berenger (Platoon).

Bridget Smith è una montatrice e regista che ha già all’attivo il thriller 7th Secret e il dramma Sno Babies dove ha diretto Michael Lombardi.

La sceneggiatura di “The Retaliators – I Vendicatori” è di Darren Geare e Jeff Allen Geare, duo meglio noto come i “The Geare Brothers” qui al loro debutto come sceneggiatori. Darren che è anche un musicista, in precedenza ha recitato nel film horror Truth and Dare e nel sequel Ragazze nel pallone – La rivincita.

“The Retaliators – I Vendicatori” è stato selezionato in oltre 30 festival cinematografici, ha ricevuto 16 nomination e si è aggiudicato 8 premi, tra cui Miglior film, Miglior attore, Migliori effetti speciali / trucco. I Geare Brothers hanno anche ricevuto due nomination per la migliore sceneggiatura.

La colonna sonora

Le musiche originali del film sono di Kyle Dixon & Michael Stein che insieme hanno musicato il dramma Native Son del 2019 ed episodi delle serie tv Stranger Things e Silicon Valley – La valle del boom.

che insieme hanno musicato il dramma Native Son del 2019 ed episodi delle serie tv Stranger Things e Silicon Valley – La valle del boom. Five Finger Death Punch, Tommy Lee, Papa Roach, The Hu, Ice Nine Kills, Escape The Fate oltre ad apparire nel film hanno collaborato anche alla colonna sonora.

TRACK LISTINGS:

1. Sometimes if you’re lucky… It’s better to keep evil alive 0:22

2. The Ending (Papa Roach) 3:30

3. We have to get out of here… Those aren’t zombies… 0:10

4. This Is Mongol (The HU) 3:45

5. Blow (feat. Spencer Charnas of Ice Nine Kills) (Eva Under Fire) 2:45

6. Scars That I’m Hiding (feat. Anders Fridén of In Flames) (From Ashes to New) 2:55

7. Tell me you have a lead or something… 0:22

8. Faded Out (feat. Within Temptation) (Asking Alexandria) 3:06

9. Tops (Tommy Lee featuring Push Push) 2:28

10. Classless Act (feat. Vince Neil of Motley Crue) (Classless Act and Mötley Crüe) 3:15

11. I had a nightmare… Where are you going? 0:30

12. Darkness Settles In (Five Finger Death Punch) 4:42

13. TIRED OF WINNING / SHIPS IN THE NIGHT (NOTHING MORE) 5:39

14. Evil World Machine (Crossbone Skully) 4:27

15. How’d you like your one minute… In the police station… 0:24

16. Wolf Totem (feat. Jacoby Shaddix of Papa Roach) (The HU) 5:17

17. If Tomorrow Never Comes (feat. Spencer Charnas of Ice Nine Kills) (Bad Wolves and Ice Nine Kills) 3:10

18. Burn It Up (Cory Marks) 3:26

19. Living Dangerous (feat. Dorothy) (TEMPT) 3:58

20. C’mon, pussycat. Let me hear you purr 0:08

21. Who’s That Playing On The Radio? (feat. Danny Worsnop of Asking Alexandria and Mick Mars of Mötley Crüe) (Hyro The Hero) 3:26

22. Blame It On The Double (feat. Tyler Connolly of Theory of a Deadman & Jason Hook) 3:27

23. 10 years ago I made alone time… Time for you to heal 0:24

24. For The Glory (feat. Hollywood Undead) (All Good Things) 4:41

25. No cameras… Only complicit men take secrets to the grave 0:25

26. The Retaliators Theme (21 Bullets) (feat. Mötley Crüe, Asking Alexandria, Ice Nine Kills, From Ashes To New) 4:02

27. Cops Are Here (Kyle Dixon & Michael Stein) 2:10

La colonna sonora di “The Retaliators – I Vendicatori” è disponibile su Amazon.

Foto e poster