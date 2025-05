The Sandman, le date di uscita della seconda stagione

The Sandman sta per tornare: Netflix ha annunciato le date di uscita della seconda stagione che sarà divisa in due parti.The Sandman, la serie televisiva statunitense creata da Neil Gaiman, David S. Goyer e Allan Heinberg e basata sull’omonimo fumetto di Neil Gaiman, sta ufficialmente per tornare. Dopo la prima stagione che ha appassionato il

The Sandman, la serie televisiva statunitense creata da Neil Gaiman, David S. Goyer e Allan Heinberg e basata sull’omonimo fumetto di Neil Gaiman, sta ufficialmente per tornare. Dopo la prima stagione che ha appassionato il mondo, Netflix ha annunciato l’arrivo della seconda stagione che sarà divisa in due parti.

Durante la prima stagione, Morfeo viene catturato durante un rituale dall’aristocratico britannico Roderick Burgess che era intenzionato a catturare Morte, sorella di Morfeo, per riportare in vita suo figlio Randall, caduto durante la battaglia di Gallipoli. Quando Morfeo torna in libertà, scopre che il suo regno, durante gli anni in cui è mancato, è andato distrutto decidendo, così, di riportarlo agli antichi splendori ma la battaglia non è affatto facile. Cosa accadrà, dunque, nella seconda stagione? E, soprattutto, quando saranno disponibili i nuovi episodi?

The Sandman: ecco le date di uscita degli episodi della nuova stagione

Con il primo trailer ufficiale, Netflix ha svelato le date di uscita della seconda stagione di The Sandman. La nuova stagione sarà divisa in due parti con l’obiettivo di accrescere la curiosità dei fan e sono due le date da segnare sul calendario: il Volume 1 arriverà il 3 luglio e il volume 2 uscirà il 24 luglio.

Quella che sarà trasmessa a luglio sarà ufficialmente l’ultima stagione della serie tv che si ferma dopo sole due stagioni. Il volume 1 di The Sandamn 2 sarà composto da sei episodi mentre il Volume 2 da cinque episodi.

La seconda ed ultima stagione della serie tv americana racconterà una storia onirica con elementi metafisici calati nella realtà quotidiana. La seconda stagione comincerà con una riunione di famiglia con tutti gli Eterni, seduti insieme. A tavola ci saranno Sogno (Tom Sturridge) ci sono i suoi fratelli, alcuni dei quali conosciamo già dalla prima stagione come Morte (Kirby), Desiderio (Mason Alexander Park) e Disperazione (Donna Preston).

Ci saranno, poi, nuovi personaggi come Destino (Adrian Lester), Delirio (Esmé Creed-Miles di The Legend of Vox Machina) e “Il Prodigo” (Barry Sloane), un personaggio misterioso la cui identità è ancora avvolta dal mistero e sarà svelata nel corso della stagione. Non mancherà, poi, il ritorno di alcuni personaggi noti come Odino, Thor e Loki, oltre a Puck, Nuala e Cluracan.

La seconda ed ultima stagione di The Sandman, dunque, si preannuncia avvincente e ricca di colpi di scena.