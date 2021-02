The Seventh Day: trailer del thriller sovrannaturale con Guy Pearce esorcista

Disponibile via Madman Films un primo trailer ufficiale di The Seventh Day, un nuovo thriller-horror sovrannturale incentrato su esorcismi del regista Justin P. Lange. Nel film Guy Pearce interpreta Padre Peter, un famoso esorcista che addestra i preti più giovani e lo vediamo fare squadra con un prete novellino nel suo primo giorno di formazione, identificando la possessione e imparando i riti dell’esorcismo.

Il trailer che mostra una sorta di “Liberaci dal male incontra Training Day” rivela un approccio molto peculiare al filone degli horror con esorcismi che potrebbe rivelarsi qualcosa di molto intrigante, anche grazie alla presenza di Guy Pearce che da all’operazione una marcia in più a prescindere.

La trama ufficiale:

C’è stato un drastico aumento dei possessioni in tutto il paese. Padre Peter (Guy Pearce), un rinomato esorcista, sta servendo la chiesa supervisionando i preti nella preparazione mentre compiono l’ultimo passo nella loro formazione durante il primo giorno sul campo: identificare la possessione e imparare i riti dell’esorcismo. Padre Daniel Garcia è l’ultimo apprendista di padre Peter. Mentre i sacerdoti si immergono sempre più nell’inferno sulla terra, i confini tra il bene e il male si confondono ed emergono i loro demoni.

Nel cast anche Keith David (City of Crime), Stephen Lang (Man in the Dark), Robin Bartlett (Il castello di vetro), Heath Freeman (Caccia al mostro), Hannah Alline (Cherry), Major Dodge (Cobra Kai), Vadhir Derbez (Sense8), Tristan Riggs (We Can Be Heroes), James Healy Jr. (La verità di Grace), Acoryé White (Point Man), Ben Hicks (Cruel Summer), Brady Jenness (Il processo ai Chicago 7), Riley Fitzgerald (Run Hide Fight) e Chris Galust (Castle Freak).

[Per visionare il trailer clicca sull’immagine in alto]

“The Seventh Day” è scritto e diretto dal regista australiano Justin P. Lange, al suo secondo lungometraggio dopo il fantasy horror The Dark basato su un suo cortometraggio. Il film prodotto da Chelsea Davenport, Kimberly Hwang, Amanda Presmyk e Dallas Sonnier non è ancora fornito di una data di uscita ufficiale.

Fonte: YouTube