Stasera in tv: “The Specials – Fuori dal comune” su Rai 3

Vincent Cassel: Bruno Haroche (voce italiana di Roberto Pedicini)

Reda Kateb: Malik (voce italiana di Fabio Boccanera)

Bryan Mialoundama: Dylan

Hélène Vincent: Hélène

Alban Ivanov: Menahem

Benjamin Lesieur: Joseph

Marco Locatelli: Valentin

Catherine Mouchet: dott.sa Ronssin

Frédéric Pierrot: ispettore dell’IGAS

Suliane Brahim: ispettrice dell’IGAS

Lyna Khoudri: Ludivine

Aloïse Sauvage: Shirel

Djibril Yoni: Fabrice

Ahmed Abdel-Laoui: Mounir

Darren Muselet: Cédric

Sophie Garric: Eva

Pauline Clément: Myriam

Anne Azoulay: Keren

Pierre Diot: Marchetti

Da vent’anni, Bruno e Malik (Vincent Cassel & Reda Kateb) vivono in un altro mondo. Un mondo fatto di bambini e adolescenti autistici. Le loro rispettiva associazioni formano ragazzi da quartieri a rischio, affinché possano prendersi cura dei casi giudicati come “estremamente complessi”. Una collaborazione particolare, per personalità particolari.

I registi Éric Toledano e Olivier Nakache spiegano come è nato il film.

Éric Toledano: The Specials – Fuori dal comune, è il frutto di un impegno durato vent’anni. Nel 1994, eravamo supervisori a un campo estivo e ho conseguito un diploma per la regia (BAFD). Così ho conosciuto Stéphane Benhamou, fondatore dell’associazione “Le Silence des Justes”, specializzato nella cura di bambini e adolescenti autistici per l’integrazione nella società. Poi, ci siamo persi di vista. Finché non ha preso in cura un mio parente. Un giorno, io e Olivier abbiamo deciso di andare a vedere il campo estivo che gestiva in montagna. Siamo rimasti molto colpiti dall’umanità e dall’energia mostrata da Stéphane e dalla sua squadra. Siamo stati travolti dalla chimica che si era instaurata tra i giovani assistenti e i bambini disabili.

Olivier Nakache: Qualche tempo dopo, Stéphane ebbe bisogno di un corto di 6 minuti per presentare la sua associazione. Aveva alcuni problemi a ottenere il sostegno necessario e sperava di ottenere più fondi. Così, abbiamo preso la nostra cinepresa e siamo andati a Saint-Denis, lo stesso luogo dove, vent’anni dopo, avremmo girato The Specials – Fuori dal comune. Lì, abbiamo conosciuto un giovane assistente, Daoud Tatou, anche lui lavorava con i giovani autistici. Anche in questo caso, l’esperienza ha lasciato un’impressione profonda.

Éric Toledano: Ci eravamo già detti che fosse un contesto meraviglioso per raccontare una storia e girare un film. Eravamo ancora agli inizi però. Pensammo che i nostri mezzi fossero troppo modesti per trattare un argomento del genere. In poche parole, non ci sentivamo ancora pronti. Ciò nonostante, siamo sempre rimasti vicini a tutti loro, per cui provavamo una forte amicizia e una vera affinità. Quattro anni fa, Canal+ ci ha proposto una carta bianca di 26 minuti. Chiaramente, abbiamo deciso di mostrare il loro lavoro, con un documentario dal nome DOVREMMO FARCI UN FILM…

Olivier Nakache: …un documentario su Stéphane e Daoud, che nel frattempo era diventato il direttore dell’associazione “Le Relais IDF”. Anche questo ente si occupa di ragazzi autistici, ma promuove anche l’integrazione sociale e professionale di giovani da quartieri meno privilegiati. Quindi tra un film e l’altro, continuavamo a discutere dell’idea di girare quest’opera. Ha continuato a guadagnare terreno e i contatti mantenuti con le due associazioni hanno sicuramente stimolato la nostra sensibilità verso le disabilità, contribuendo all’esistenza del film Quasi Amici – Intouchables.