The Store: trailer italiano e trama del film della regista svedese Ami-Ro Sköld (Al cinema dal 31 agosto)

Dopo l’anteprima mondiale al BFI London Film Festival 2022, la presentazione nella sezione Harbour alla 52ma edizione dell’International Film Festival di Rotterdam e il recente passaggio al Biografilm Festival 2023 di Bologna, a partire dal 31 agosto nei cinema italiani con I Wonder Pictures The Store, un film della regista svedese Ami-Ro Sköld.

The Store è un dramma di denuncia che, con un tocco umoristico e visionario, affronta le condizioni sempre più problematiche dei lavoratori precari europei del settore terziario, ma mette in luce anche tematiche universali come la lotta per far coesistere la genitorialità e il lavoro e offre uno sguardo sulla tematica ambientale, sul recupero degli alimenti e sulla politica antispreco e comunitaria. Da un lato di questo racconto di denuncia troviamo un gruppo di senzatetto che vivono recuperando il cibo dal cassonetto di un negozio di alimentari discount. Dal lato opposto, i dipendenti del discount lottano per mantenere il proprio posto in condizioni di lavoro sempre più difficili. Tra i gruppi sorgono relazioni complesse, conflitti e dipendenze. Differenti storie di lotta per la sopravvivenza che, riunite in The Store, raccontano uno spaccato della drammatica situazione della politica del lavoro, del welfare e dell’integrazione e mettono a nudo in modo originale gli effetti disumanizzanti e assurdamente dispendiosi della nostra società. L’unica nota di speranza nel futuro è incarnata dai i bambini, vero punto di unione tra i due mondi.