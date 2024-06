The Strangers: Capitolo 1: secondo trailer italiano e nuova data di uscita per il primo film della nuova trilogia horror di Renny Harlin

Vertice 360 annuncia una nuova data di uscita per The Strangers: Capitolo 1, questa prima parte di una nuova trilogia horror arriverà nei cinema italiani il 10 ottobre 2024.

In questo primo capitolo una giovane coppia – composta da Madelaine Petsch, l’attrice statunitense reduce dal successo del teen drama Riverdale, e da Froy Gutierrez (Cruel Summer, Teen Wolf) – dopo un inaspettato guasto all’auto, è costretta a trascorrere la notte in un cottage isolato situato in una città inquietante. La loro permanenza viene sconvolta dall’arrivo di tre sconosciuti che li terrorizzano agendo senza pietà.