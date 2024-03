The Strangers: Chapter 1 – trailer e clip del prequel diretto da Renny Harlin

Dal 17 maggio 2024 nei cinema americani con Lionsgate The Strangers: Capitolo 1, un prequel che lancerà una nuova trilogia di film tutti diretti da Renny Harlin e basati sull’omonimo thriller-horror del 2008 di Bryan Bertino. I prequel si ricollegheranno al film originale ignorando gli eventi del sequel The Strangers: Prey at Night (2018). Nel film, una coppia in viaggio diventa preda di misteriosi sconosciuti mascherati nella loro remota casa vacanza.

The Strangers Chapter 1 – Trama e cast

La trama ufficiale: Nel capitolo I, Madelaine Petsch (Riverdale) interpreta “una giovane donna che inizia una nuova vita con il suo fidanzato. All’improvviso, durante una sosta in una remota casa vacanza nel bosco, diventano preda di una misteriosa banda di sconosciuti mascherati che attaccano senza preavviso o motivo. Ciò che inizia come una lotta per sopravvivere diventa il viaggio coraggioso e astuto di una donna in questa serie horror che unisce tre film avvincenti.

Il cast include anche Rachel Shenton, Gabriel Basso, Richard Brake, Ella Bruccoleri, Ema Horvath, George Young, Froy Gutierrez, Rebecka Johnston, JR Esposito, Janis Ahern, Florian Clare, Ben Cartwright, Ryan Bown, Brian Law, Stevee Davies, Miles Yekinni, Rafaella Biscayn, Milo Callaghan , Pedro Leandro, ablo Sandstrom, Brooke Lena Johnson, Sara Freedland

The Strangers Chapter 1 – Trailer e clip ufficiali

Il film è diretto da Renny Harlin, già regista di classici quali Nightmare 4, 58 minuti per morire – Die Harder con Bruce Willis e Cliffhanger – L’ultima sfida con Sylvester Stallone; di pellicole dignitose come 12 Round con John Cena, l’horror Il passo del diavolo e Skiptrace – Missione Hong Kong con Jackie Chan e qualche inevitabile scivolone: vedi L’esorcista – La genesi, The Covenant, l’orrido Hercules – La leggenda ha inizio e il deludente The Misfits.

Harlin dirige “The Strangers: Chapter 1” da una sceneggiatura scritta da Alan R. Cohen e Alan Freedland (The Freak Brothers, Due Date) da una storia di Bryan Bertino, Madelaine Petsch e Froy Gutierrez.

Harlin aveva già parlato in precedenza del film, ricordando:

Quando mi è arrivata questa opportunità, l’idea di non fare un remake o un reboot ma di fare una trilogia basata sul film originale, ho pensato che fosse un’opportunità incredibile…mia madre ha instillato in me l’amore per il cinema attraverso il mondo di Hitchcock e di altri maestri della suspense e dell’horror. La mia svolta a Hollywood è avvenuta con il successo di Nightmare 4. È giusto che io ritorni al mio genere preferito con la trilogia incredibilmente ben scritta di “The Strangers”. I personaggi e la trama sono tutti radicati nella realtà e mi offrono un arazzo infinito di immagini inquietanti per dare vita a questi film.

“Quando ci sono due appassionati dell’horror come Courtney Solomon e Renny Harlin che si uniscono, hai tutto ciò che ti serve per creare un intrattenimento incredibilmente intelligente, agile e avvincente”, ha affermato Mark Canton. “I fan del film originale rimarranno sbalorditi; un nuovo pubblico scoprirà il mondo intensamente inquietante di The Strangers.”

“The Strangers attinge a paure così primordiali che sarà sempre rilevante”, ha aggiunto Eda Kowan, EVP of Acquisitions & Co-Productions di Lionsgate. “Ma ciò che distingue veramente questo progetto è il modo in cui i realizzatori hanno ampliato la storia e dato una nuova vita a questi personaggi.”

“Quando abbiamo deciso di rifare The Strangers, abbiamo pensato che ci fosse una storia più grande da raccontare, che potesse essere potente, agghiacciante e terrificante come l’originale e potesse davvero espandere quel mondo”, ha detto il produttore Courtney Solomon. “Girare questa storia come una trilogia ci permette di creare uno studio del personaggio iperreale e terrificante. Siamo fortunati a unire le forze con Madelaine Petsch, un talento straordinario il cui personaggio è la forza trainante di questa storia.”

Primo poster ufficiale