The Strangers: Capitolo 1: trailer italiano del prequel horror di Renny Harlin (Al cinema dal 10 luglio)

Dal 10 luglio 2024 nei cinema italiani con Vertice 360 The Strangers: Capitolo 1, un prequel che lancerà una nuova trilogia di film tutti diretti da Renny Harlin (Nightmare 4) e basati sull’omonimo thriller-horror del 2008 di Bryan Bertino. La trilogia di prequel si ricollegheranno al film originale ignorando gli eventi del sequel The Strangers: Prey at Night (2018).

The Strangers Capitolo 1 – Trama e cast

Dopo che la loro macchina ha avuto un guasto in una cittadina inquietante, una giovane coppia (Madelaine Petsch e Froy Gutierrez) è costretta a passare la notte in una baita remota. Segue il panico mentre vengono terrorizzati da tre sconosciuti mascherati che colpiscono senza pietà.

Il cast include anche Gabriel Basso, Rachel Shenton, Richard Brake, Ema Horvath, George Young, Janis Ahern, Rebecka Johnston, Rafaella Biscayn, Ben Cartwright, Ryan Bown, Florian Clare, Milo Callaghan, Brian Law, Pedro Leandro, Miles Yekinni, Brooke Lena Johnson, JR Esposito, Stevee Davies, Sara Freedland e Pablo Sandstrom.

The Strangers Capitolo 1 – Il trailer italiano

Lionsgate prevede di partire dagli eventi del “Capitolo 1” per espandere la storia in modi nuovi e inaspettati con due sequel a formare una trilogia.

Il film è diretto da Renny Harlin, regista dalla carriera altalenante con titoli ma che vanno dai terribili The Covenant e Hercules – La leggenda a classici anni ottanta e novanta quali Nightmare 4, 58 minuti per morire – Die Harder con Bruce Willis e Cliffhanger – L’ultima sfida con Sylvester Stallone.

Harlin dirige “The Strangers: Chapter 1” da una sceneggiatura scritta da Alan R. Cohen e Alan Freedland (The Freak Brothers, Due Date) da una storia di Bryan Bertino, Madelaine Petsch e Froy Gutierrez.

Harlin ha dichiarato: “Mia madre ha instillato in me l’amore per il cinema attraverso il mondo di Hitchcock e di altri maestri della suspense e dell’horror. La mia svolta a Hollywood è avvenuta con il successo di ‘Nightmare 4’. È giusto che io ritorni al mio genere preferito con la trilogia incredibilmente ben scritta di “The Strangers”. I personaggi e la trama sono tutti radicati nella realtà e mi offrono un arazzo infinito di immagini inquietanti per dare vita a questi film.”

La canzone che accompagna il trailer è “Trouble” dei Cage the Elephant, un un gruppo rock americano del Kentucky. Si tsono trasferiti in Inghilterra per stabilirsi a Londra nel 2008, poco prima che il loro primo album omonimo fosse pubblicato. La band attualmente è composta da Matt Shultz (voce), suo fratello maggiore Brad Shultz (chitarra ritmica), Nick Bockrath (chitarra solista), Matthan Minster (chitarra, tastiere), Daniel Tichenor (basso) e Jared Champion (batteria). Il sound della band è influenzato dal rock classico, dall’alternative degli anni ’90, dal blues, dal punk rock e dalla musica funk.