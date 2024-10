The Substance: spot tv in italiano, nuove clip e locandina del film horror con Demi Moore (al cinema dal 30 ottobre)

Dal 30 ottobre nei cinema italiani con I Wonder Pictures The Substance, il thriller-horror di Coralie Fargeat che ha travolto il festival di Cannes aggiudicandosi anche il premio per la migliore sceneggiatura. La regista torna a collaborare con Margaret Qualley dopo averla diretta nel thriller-horror Revenge e la affianca alla star Demi Moore reduce dalla serie tv Feud. Nel cast doveva figurare anche Ray liotta, ma l’improvvisa morte dell’attore ha costretto ad un re-casting del ruolo riassegnato a Dennis Quaid (Liotta è ancora menzionato nelle “Note di ringraziamento” della regista durante i titoli di coda).

“The Substance” ci proietta nel mondo di Elisabeth Sparkle, ex star di Hollywood che allo scoccare dei 50 anni vede la sua carriera ormai al capolinea. Quanto è disposta a mettere in gioco Elisabeth per non essere messa da parte e venire dimenticata per sempre? La soluzione per soddisfare le proprie ambizioni, perseguendo ossessivamente l’ideale di giovinezza e perfezione imposti dall’estetica dominante è a portata di mano… ma ci sono delle regole da rispettare e un delicato equilibrio da stabilire, a ogni infrazione si presenterà un conto salato da pagare sulla propria pelle.

The Substance – Trama e cast

Hai mai sognato una versione migliore di te? Sei sempre tu. Semplicemente, migliore, in ogni senso. Davvero. Devi provare questo prodotto rivoluzionario. Si chiama “The Substance”. Ti cambia la vita. Genera una nuova versione di te. Una versione più giovane, più bella, una versione perfetta. C’è solo una regola: vi dovete dividere il tempo. Una settimana sta alla vecchia versione di te. Quella dopo sta alla nuova. Sette giorni a testa. Un equilibrio perfetto. Facile, no? Se rispetti l’equilibrio… cosa può andare storto?

Il cast: Margaret Qualley, Demi Moore, Dennis Quaid, Hugo Diego Garcia, Oscar Lesage, Alexandra Papoulias Barton, Joseph Balderrama, Tiffany Hofstetter, Gore Abrams, Oscar Salem, Robin Greer, Vincent Colombe, Jiselle Henderkott, Matthew Géczy, Jordan Ford Silver, Philip Schurer e Tom Morton.

Curiosità

Margaret Qualley ha rivelato in alcune interviste che i suoi seni nel film non sono suoi; sono protesi progettate dal truccatore francese Pierre Olivier Persin. Qualley ha dichiarato: “Purtroppo non esiste una pozione magica per le tette, quindi abbiamo dovuto incollarle. Coralie Fargeat (la regista del film) ha trovato un incredibile team di protesi per dotarmi del seno della vita, ma non quello della mia vita.”

In diverse interviste, Demi Moore ha detto che leggere la sceneggiatura di questo film le ha ricordato la sceneggiatura di Ghost – Fantasma (1990), perché la possibilità che potesse essere fantastico o un disastro era la stessa. Questo è stato fondamentale per lei per accettare il ruolo.

Nel film, Elisabeth Sparkle compie 50 anni. Demi Moore, che interpreta il personaggio, aveva 61 anni al momento delle riprese del film.

Universal Pictures era originariamente incaricata di distribuire il film tramite il loro accordo con la società di produzione del film Working Title. Ad un certo punto durante la realizzazione del film, hanno finito per allontanarsi dal progetto. Secondo The Hollywood Reporter, diverse fonti hanno affermato che Universal era “preoccupata per la prospettiva di distribuire il film”. Mubi ha finito per acquisire i diritti mondiali per il film poco prima della sua première al Festival di Cannes in concorso.

Questo è il primo body-horror ad essere mai stato autorizzato per la proiezione in Vietnam, con solo 1 minuto e 30 secondi tagliati, secondo il distributore.

Demi Moore non è stata la prima scelta di Coralie Fargeat. Durante un incontro a Parigi, Moore diede a Fargeat una copia delle sue memorie del 2019 che poi convinsero Fargeat a sceglierla per la rappresentazione del suo rapporto con il corpo durante i primi e gli anni di massimo splendore della sua carriera cinematografica.

Il film ha ricevuto la standing ovation più lunga tra tutti i film presentati al Festival di Cannes del 2024.

Demi Moore ha lavorato al fianco della madre di Margaret Qualley, Andie MacDowell, in St. Elmo’s Fire (1985).

In alcune scene, Sue indossa orecchini a forma di stella. Gli orecchini a stella sono simili agli orecchini che indossa Jen in Revenge (2017), il precedente film della regista Coralie Fargeat.

Uno dei film preferiti di Margaret Qualley è Genitori in trappola (1998), con Dennis Quaid, che ha avuto una breve relazione con sua madre Andie MacDowell.

Curiosità con “SPOILER” del film

ATTENZIONE!!! Non proseguire nella lettura se non si è visionato il film, spettatore avvisato…

Il film è in parte ispirato a “Il ritratto di Dorian Gray” di Oscar Wilde, che racconta di un uomo che riesce a evitare di invecchiare lasciando che i segni dell’invecchiamento appaiano su un dipinto che lo ritrae invece del suo vero corpo. Tuttavia, invece di mostrare semplicemente i segni dell’invecchiamento, il ritratto finisce per diventare progressivamente più mostruoso, come riflesso del comportamento immorale di Gray (proprio come il corpo di Elisabeth inizia a decadere rapidamente quando Sue cerca di abusare della Sostanza). Gray nasconde il ritratto spostandolo in una stanza più riservata della sua casa e finisce per pugnalarlo. Ciò si riflette nel film quando Sue fa un buco nel poster di Elizabeth appeso nel soggiorno e finisce per nasconderlo in una stanza appartata.

Coralie Fargeat ha citato La mosca (1986) di David Cronenberg come influenza su questo film. Entrambi i film includono un momento in cui il protagonista si toglie un’unghia dal dito in decomposizione.

L'attrice Margaret Qualley ha confermato al Toronto International Film Festival (TIFF) di essere stata all'interno della protesi di "Monstro" alla fine del film.

Durante il TIFF Demi Moore ha detto che le sue protesi hanno richiesto dalle 6 alle 9 ore per essere applicate e che avrebbero potuto funzionare solo per poche ore. Uno dei motivi alla base del breve programma di lavoro era anche perché le protesi erano delicate e sarebbero durate solo un numero limitato di riprese.

La scena in cui Sue si infila la mano nello stomaco e tira fuori la coscia di pollo è un riferimento visivo a David Cronenberg. Sia in Videodrome che in eXistenZ fa in modo che i personaggi si infilino la mano nello stomaco e tirino fuori le pistole in un modo molto simile. In eXistenZ la pistola è in realtà fatta di ossa e cartilagini animali.

La regista Coralie Fargeat, parlando del pubblico di Capodanno alla fine del film, ha detto: “Il pubblico, per me, rappresenta la società. Ho rappresentato il sogno autentico di Elisabeth, che è quello di essere amata da quelle persone per quella che è veramente. Avere questa esplosione di sangue e interiora è stato un modo per esternare la violenza che sento che tutti quegli sguardi e questa pressione di bellezza ci mettono addosso. È stato un modo per me di sbatterla in faccia al pubblico per dire: “Guardate cosa state creando. Siete responsabili di questa esplosione”.

