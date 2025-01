Golden Globe 2025, vincitori cinema: “Emilia Perez” miglior commedia e “The Brutalist” miglior dramma

Si è tenuta presso il Beverly Hilton Hotel di Los Angeles la cerimonia di premiazione dei Golden Globe 2025. A condurre l’evento la comica Nikki Glaser che ha segnati una svolta nella storia del prestigioso riconoscimento diventando la prima donna a presentare in solitaria i Golden Globe.

Vincitori dell’82a edizione dei Golden Globe Awards nella categoria cinema: Emilia Pérez di Jacques Audiard come miglior film commedia o musicale (uscita italiana fissata al 6 febbraio con Lucky Red) e The Brutalist come miglior film drammatico (uscita italiana il 9 gennaio con Universal Pictures). Il film di Audiard bissa conquistando anche la categoria Miglior film internazionale.

“The Brutalist” aggiunge altri due premi al suo carnet con Adrien Brody miglior attore drammatico e Brady Corbet miglior regista. Nei rispettivi discorsi, Brody ha onorato il “sacrificio” dei suoi familiari immigrati, mentre Corbet ha reso omaggio ai defunti Jeff Baena, sceneggiatore di I Heart Huckabees – Le strane coincidenze della vita e Life After Beth – L’amore ad ogni costo, e Kevin Turen produttore della serie tv Euphoria e della trilogia horror “X” di Ti West.

Fernanda Torres è stata designata miglior attrice nel biopic politico I’m Still Here di Walter Salles Aqui. Fernanda Torres nel film interpreta Eunice Paiva, una madre e attivista che affronta la scomparsa forzata del marito, il politico dissidente Rubens Paiva, durante la dittatura militare in Brasile. La Torres sbaraglia una concorrenza di prim’ordine battendo Pamela Anderson, Angelina Jolie, Nicole Kidman, Tilda Swinton e Kate Winslet. Torres che è la seconda donna brasiliana ad essere nominata nella categoria, nel suo discorso ha rivelato che la prima è stata sua madre, Fernanda Montenegro, per Central Station di Walter Salles nel 1999. In “I’m Still Here” madre e figlia hanno condiviso il set, con Fernanda Montenegro che ha interpretato una Eunice anziana.

Alla sua terza candidatura ai Golden Globe, Demi Moore si è aggiudicata la categoria Migliore attrice in un film musicale o commedia per l’acclamato body-horror The Substance della regista francese Coralie Fargeat, qui al suo primo film in lingua inglese.

Kieran Culkin, fratello minore di Macaulay Culkin, colleziona la sua seconda vittoria come migliore attore protagonista ai Golden Globe, dopo quella per la serie tv Succession, stavolta come miglior attore non protagonista del film A Real Pain, seconda regia dell’attore Jesse Eisenberg. La categoria migliore attrice non protagonista in un film è andata invece a Zoe Saldaña per “Emilia Pérez” che con un ulteriore premio per la miglior canzone originale (“El Mal” di Clément Ducol, Camille & Jacques Audiard) che porta il totale a 4 riconoscimenti.

Il favorito per la categoria Sebastian Stan porta a casa il premio come Miglior attore in un film commedia o musicale per A Different Man di Aaron Schimberg. Stan nel film interpreta Edward, un giovane aspirante attore affetto da neurofibromatosi di tipo 1, una malattia che provoca la crescita di tumori non cancerosi sul tessuto nervoso creando deformità al volto. Stan nel suo discorso di accettazione ha detto: “La nostra ignoranza e il nostro disagio nei confronti di disabilità e deturpazione devono finire ora”.

Un solo Golden Globe su 6 candidature per il dramma Conclave di Edward Berger che si aggiudica la categoria miglior sceneggiatura cinematografica grazie al lavoro di Peter Straughan che ha adattato l’omonimo romanzo di Robert Harris, che racconta l’intreccio tra chiesa e politica sullo sfondo di un collegio cardinalizio che si riunisce per eleggere il nuovo Papa.

Un’altra sorpresa è arrivata nella categoria miglior film d’animazione, con la vittoria dell’acclamato Flow – Un mondo da salvare del regista lettone Gints Zilbalodis, battendo campioni d’incasso del calibro di Inside Out 2 e Il robot selvaggio.

Chiudiamo con Challengers di Luca Guadagnino che si aggiudica una vittoria su 6 candidature per la migliore colonna sonora di Trent Reznor e Atticus Ross, mentre la speciale categoria che premia il Miglior risultato al cinema e al box-office vede l’unico premio su 6 candidature per l’acclamato Wicked.

A seguire trovate la lista completa dei vincitori per la categoria cinema dei “Golden Globe 2025”.

MIGLIOR FILM DRAMMATICO

The Brutalist – VINCITORE

A Complete Unknown

Conclave

Dune -Parte Due

Nickel Boys

September 5

MIGLIOR FILM COMMEDIA O MUSICALE

Anora

Challengers

Emilia Pérez – VINCITORE

A Real Pain

The Substance

Wicked

MIGLIOR REGISTA

Jacques Audiard – Emilia Pérez

Sean Baker – Anora

Edward Berger – Conclave

Brady Corbet – The Brutalist – VINCITORE

Coralie Fargeat – The Substance

Payal Kapadia – All We Imagine as Light

MIGLIOR SCENEGGIATURA

Jacques Audiard – Emilia Pérez

Sean Baker – Anora

Brady Corbet, Mona Fastvold – The Brutalist

Jesse Eisenberg – A Real Pain

Coralie Fargeat – The Substance

Peter Straughan – Conclave – VINCITORE

MIGLIORE ATTORE IN UN FILM COMMEDIA O MUSICALE

Jesse Eisenberg – A Real Pain

Hugh Grant – Heretic

Gabriel LaBelle – Saturday Night

Jesse Plemons – Kinds of Kindness

Glen Powell – Hit Man

Sebastian Stan – A Different Man – VINCITORE

MIGLIOR ATTRICE PROTAGONISTA IN UN FILM COMMEDIA O MUSICALE

Amy Adams – Nightbitch

Cynthia Erivo – Wicked

Karla Sofía Gascón – Emilia Pérez

Mikey Madison – Anora

Demi Moore – The Substance – VINCITORE

Zendaya – Challengers

MIGLIOR ATTORE IN UN FILM DRAMMATICO

Adrien Brody – The Brutalist – VINCITORE

Timothée Chalamet – A Complete Unknown

Daniel Craig – Queer

Colman Domingo – Sing Sing

Ralph Fiennes – Conclave

Sebastian Stan – The Apprentice

MIGLIOR ATTRICE IN UN FILM DRAMMATICO

Pamela Anderson – The Last Showgirl

Angelina Jolie – Maria

Nicole Kidman – Babygirl

Tilda Swinton – La stanza accanto

Fernanda Torres – I’m Still Here – VINCITORE

Kate Winslet – Lee

MIGLIORE ATTRICE NON PROTAGONISTA

Selena Gomez – Emilia Perez

Ariana Grande – Wicked

Felicity Jones – The Brutalist

Zoe Saldana – Emilia Perez – VINCITORE

Margaret Qualley – The Substance

Isabella Rossellini – Conclave

MIGLIOR ATTORE NON PROTAGONISTA

Yura Borisov – Anora

Kieran Culkin – A Real Pain – VINCITORE

Edward Norton – A Complete Unknown

Guy Pearce – The Brutalist

Jeremy Strong – The Apprentice

Denzel Washington – Il Gladiatore II

MIGLIOR FILM D’ANIMAZIONE

Flow – VINCITORE

Inside Out 2

Memoir of a Snail

Oceania 2

Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl

Il robot selvaggio

MIGLIOR FILM INTERNAZIONALE

All We Imagine Light

Emilia Perez – VINCITORE

The Girl With The Needle

I’m Still Here

The Seed Of The Sacred Fig

Vermiglio

MIGLIOR COLONNA SONORA

Conclave

The Brutalist

Il robot selvaggio

Emilia Perez

Challengers – VINCITORE

Dune – Parte 2

MIGLIOR CANZONE

“El Mal” – Emilia Pérez – VINCITORE

“Beautiful That Way” – The Last Showgirl

“Compress/Repress” – Challengers

“Forbidden Road” – Better Man

“Kiss The Sky” – The Wild Robot

“Mi Camino” – Emilia Pérez

MIGLIOR RISULTATO AL CINEMA E AL BOX OFFICE

Alien: Romulus

Beetlejuice Beetlejuice

Deadpool & Wolverine

Il Gladiatore II

Inside Out 2

Twisters

Wicked – VINCITORE

Il robot selvaggio

Fonte: Variety