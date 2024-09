Tutto quello che c’è da sapere sul film horror di Coralie Fargeat con Demi Moore, Margaret Qualley e Dennis Quaid premiato a Cannes 2024 – Al cinema dal 30 ottobre con I Wonder Pictures.

The Substance: trailer italiano del “body horror” con Demi Moore che ha scioccato Cannes

Dal 30 ottobre 2024 nei cinema italiani, con anteprime il 18 ottobre, distribuito da I Wonder Pictures arriva The Substance, il “body horror” con Demi Moore, Margaret Qualley e Dennis Quaid che che ha scioccato ed entusiasmato il Festival di Cannes dove è stato proiettato in Concorso.

La storia del film ruota attorno ad un nuovo prodotto chiamato “The Substance” che promette di trasformare le persone nella migliore versione di se stesse, una sorta di copia dei loro sogni, ma questa possibilità nasconde una conseguenza sinistra.

Il film descritto come “Quel pazzo venerdi incontra La mosca” è scritto e diretto da Coralie Fargeat, già regista del notevole thriller con vendetta Revenge del 2017.

The Substance – Trama e cast

Hai mai sognato una versione migliore di te? Sei sempre tu. Semplicemente, migliore, in ogni senso. Davvero. Devi provare questo prodotto rivoluzionario. Si chiama “The Substance”. Ti cambia la vita. Genera una nuova versione di te. Una versione più giovane, più bella, una versione perfetta. C’è solo una regola: vi dovete dividere il tempo. Una settimana sta alla vecchia versione di te. Quella dopo sta alla nuova. Sette giorni a testa. Un equilibrio perfetto. Facile, no? Se rispetti l’equilibrio… cosa può andare storto?

Il cast: Margaret Qualley, Demi Moore, Dennis Quaid, Hugo Diego Garcia, Oscar Lesage, Alexandra Papoulias Barton, Joseph Balderrama, Tiffany Hofstetter, Gore Abrams, Oscar Salem, Robin Greer, Vincent Colombe, Jiselle Henderkott, Matthew Géczy, Jordan Ford Silver, Philip Schurer e Tom Morton.

The Substance – Il trailer ufficiale in italiano

Curiosità

Il film presentato in Concorso a Cannes 2024 ha ricevuto un’ovazione tra gli 11 e i 13 minuti al termine della sua anteprima. Inoltre la regista Coralie Fargeat, si è aggiudicata il Prix du scénario per la migliore sceneggiatura.

Ray Liotta era stato scelto per il film nel febbraio 2022. L’attore è morto a maggio di quell’anno prima di poter girare le sue scene. Di conseguenza, Dennis Quaid lo ha sostituito.

Demi Moore ha detto che era nervosa all’idea di filmare nudi frontali a 61 anni e si sentiva vulnerabile, ma ha attribuito il merito alla co-protagonista Margaret Qualley, 29 anni. Anche Qualley nei panni una versione giovane del personaggio di Moore si è esibita completamente nuda, così ha fatto sentire la collega a suo agio sul set. Moore a questo proposito ha detto: “Avevo qualcuno che era una ottima partner. Ovviamente eravamo abbastanza vicine in alcuni momenti…e nude. Ma c’era anche una leggerezza [nel girare quelle scene]”. Moore ha anche osservato che il film: “mi ha spinto fuori dalla zona di comfort”, ma ha ritenuto che la nudità “era necessaria per raccontare questa storia” e che Fargeat si è avvicinata alle scene “con molta sensibilità, stabilendo un terreno comune di fiducia reciproca.”

Durante una proiezione a Groningen, nei Paesi Bassi, circa il 10% degli spettatori ha abbandonato la proiezione prematuramente, alcuni addirittura piangendo. Una persona è persino svenuta. Tuttavia, il 75% degli spettatori arrivati a fine proiezione ha davvero amato il film…

Demi Moore ha lavorato insieme alla madre di Margaret Qualley, Andie MacDowell, in St. Elmo’s Fire (1985).

In una scena chiave del film viene suonato il brano ‘Scène d’amour’ dal film La donna che visse due volte (Vertigo, 1958) di Bernard Herrmann. Si tratta di un riferimento alla scena del film di Hitchcock in cui la trasformazione di Judy/Madeleine (entrambe interpretate da Kim Novak) è completa negli occhi del protagonista maschile Scottie interpretato da James Stewart.

