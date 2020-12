The Thief: Disney Plus sviluppa un film basato sulla saga fantasy di Megan Whalen Turner

The Thief, primo romanzo della saga fantasy YA della scrittrice Megan Whalen Turner, sarà adattato in un film live-action. Il sito The Hollywood Reporter riporta che Disney ha acquisito i diritti del libro e sta sviluppando il progetto per il canale streaming Disney Plus.

La sceneggiatura dell’adattamento sarà scritta da Brian Duffield, anche sceneggiatore del sequel La babysitter – Killer queen di Netflix, l’horror fantascientifico Underwater e anche della godibilissima avventura post-apocalittica Monster Problems con protagonista il Dylan O’Brien di “Maze Runner”.

“The Thief” è il primo libro di una serie nota come “The Queen’s Thief”. La serie è stata lanciata nel 1996 e il sesto e ultimo libro della serie, “Return of the Thief”, è stato pubblicato all’inizio di quest’anno.

La storia segue Eugenides detto Gen, un giovane e abile ladro costretto dal mago del re per riavere la libertà a trafugare oggetto leggendario, l’avventura che ne segue lo spinge al centro di macchinazioni politiche, inganni e pericoli.

La sinossi ufficiale del romanzo:

Il più potente consigliere del re di Sounis è il mago. Non è un mago, è uno studioso, un soldato anziano, non un ladro. Quando ha bisogno di rubare qualcosa, tira fuori un giovane ladro dalla prigione del re per fare il lavoro per lui. Gen è un ladro e ne è orgoglioso. Quando il suo vantarsi lo porta dietro le sbarre, ha una possibilità di riavere la sua libertà, viaggiare in un regno vicino con il mago, trovare una pietra leggendaria chiamata Dono di Hamiathes e rubarla. Il mago ha progetti per il suo re e il suo paese. Anche Gen però ha piani suoi. Quello che interessa a Gen però nessuno lo sa. Il loro viaggio verso il tesoro è sia pericoloso che difficile, alleggerito solo impercettibilmente dai racconti che narrano degli antichi dei e dee.

Il film sarà prodotto da Jim Whitaker i cui crediti includono Timmy Frana – Il detective che risolve ogni grana, Il drago invisibile, Nelle pieghe del tempo e L’incredibile vita di Timothy Green.