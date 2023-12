The Tiger’s Apprentice debutterà direttamente in streaming su Paramount+ a partire dal 2 febbraio 2024.

The Tiger’s Apprentice: primo trailer del film d’animazione in arrivo su Paramount Plus

Paramount Animation ha rivelato il primo teaser trailer di The Tiger’s Apprentice. Il progetto animato è in sviluppo da anni e lo studio ha infine deciso di annullare l’uscita nelle sale per un debutto direttamente in streaming su Paramount+ a partire dal 2 febbraio 2024.

The Tiger’s Apprentice – Trama e cast

La trama ufficiale: La vita dell’adolescente cinese-americano Tom Lee cambia per sempre quando scopre di far parte di una lunga stirpe di protettori magici conosciuti come i Guardiani. Con la guida di una mitica tigre di nome Hu, Tom si allena per affrontare Loo, una forza potente quanto un guardiano con intenzioni malvagie sceglie di usare la magia per distruggere l’umanità. Per avere una possibilità di combattere contro Loo, Tom deve riunire tutti e dodici i guerrieri animali dello Zodiaco e padroneggiare i suoi poteri appena scoperti.

“The Tiger’s Apprentice” vede protagonisti Henry Golding nei panni di Mr. Hu e Brandon Soo Hoo nei panni di Tom, con Lucy Liu, Bowen Yang, Jo Koy, Sherry Cola, Leah Lewis, Sandra Oh e Michelle Yeoh.

The Tiger’s Apprentice – Primo trailer ufficiale

Curiosità sul film

Il film è diretto dal regista Raman Hui , co-regista di Shrek Terzo e regista di Kung Fu Panda: I segreti dei cinque cicloni, Gatto con gli stivali: I tre diablos e i fantasy live-action Il regno di Wuba e Le avventure di Wuba. Hui ha co-diretto “The Tiger’s Apprentice” con gli esordienti Yong Duk Jhun, che curato l’animazione di Kung Fu Panda 3, Ferdinand e Spie sotto copertura e Paul Watling che curato l’animazione di Hotel Transylvania 2 e la scenografia di Spider-Man – Un nuovo universo e I Puffi: Viaggio nella foresta segreta.

, co-regista di Shrek Terzo e regista di Kung Fu Panda: I segreti dei cinque cicloni, Gatto con gli stivali: I tre diablos e i fantasy live-action Il regno di Wuba e Le avventure di Wuba. Hui ha co-diretto “The Tiger’s Apprentice” con gli esordienti Yong Duk Jhun, che curato l’animazione di Kung Fu Panda 3, Ferdinand e Spie sotto copertura e Paul Watling che curato l’animazione di Hotel Transylvania 2 e la scenografia di Spider-Man – Un nuovo universo e I Puffi: Viaggio nella foresta segreta. La sceneggiatura è di David Magee e Christopher L. Yost, basata sul romanzo “The Tiger’s Apprentice” dell’autore americano Laurence Yep, pubblicato nel 2003 e primo volume di una trilogia.

La colonna sonora del film è di Steve Jablonsky (La maledizione della prima luna, Bad Boys II, Transformers, Deepwater – Inferno sull’oceano, Desperate Housewives, Skyscraper, Red Notice).

Il film è prodotto da Bob Persichetti, Sandra Rabins, Jane Startz. Animato da Paramount Animation e Mikros Image Europe.

Il romanzo originale

Non perderti questa avventura fantasy su un ragazzo, una tigre magica, un drago fuorilegge e una scimmia dispettosa che portano sulle spalle il destino del mondo. Dall’autore due volte vincitore del Newbery Honor Laurence Yep (Dragonwings, Dragon’s Gate), ora con una copertina e un’introduzione completamente nuove! La vita di Tom Lee cambia per sempre il giorno in cui incontra una tigre parlante di nome Mr. Hu e scopre di avere poteri magici e grandi responsabilità che non avrebbe mai immaginato. Nonostante i suoi dubbi e le sue paure, Tom si unisce al gruppo disordinato di creature del signor Hu nella loro lotta per tenere un antico talismano lontano dalle mani del peggior nemico possibile.Questo fantasy ricco di azione dell’autore due volte vincitore del Newbery Honor Laurence Yep rivela un mondo nascosto nel nostro dove gli animali assumono sembianze umane, dove l’amicizia è l’arma finale nella battaglia tra il bene e il male e dove un ragazzino è responsabile per aver salvato il mondo che conosce…e quello che sta appena scoprendo. Questa edizione aggiornata include una nuovissima introduzione di Laurence Yep!

Il romanzo “The Tiger’s Apprentice” è disponibile su Amazon.

Il poster ufficiale