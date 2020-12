The Toxic Avenger: Peter Dinklage protagonista del reboot della commedia horror di Troma

Nuovo casting per il reboot della commedia horror The Toxic Avenger di Troma. il sito Deadline riporta che il premio Emmy Peter Dinklage, meglio noto come il Tyrion Lannister della serie tv Il Trono di Spade, sarà protagonista di questo rilancio del franchise anni ottanta di Troma Entertainment.

Il reboot sarà scritto e diretto e scritto da Macon Blair, attore in Gold – La grande truffa e American Woman nonché regista del film vincitore del Gran Premio della Giuria al Sundance Film Festival, l’esordio I Don’t Feel at Home in This World Anymore. Michael Herz e Lloyd Kaufman, registi del film originale, sono a bordo come produttori del progetto.

“The Toxic Avenger” ambientato nell’immaginaria Tromaville racconta la storia di Melvin Ferd, un ragazzo imbranato e bullizzato che lavora in un palestra. Durante uno dei consueti scherzi crudeli subiti, Melvin precipita da una finestra, cade in un contenitore di rifiuti tossici e si trasforma nel supereroe mutante noto come il Vendicatore Tossico. Praticamente ignorato al momento della sua prima uscita, “The Toxic Avenger” ha attirato l’attenzione degli spettatori dopo una lunga e riuscita programmazione di mezzanotte in un cinema nel Greenwich Village alla fine del 1985 e oggi è considerato un classico di culto. Il film ha generato un franchise mediatico che include tre sequel, una produzione musicale teatrale, un videogioco e un cartone animato tv per bambini, Toxic Crusaders, al centro di un precedente tentativo di adattamento live-action da New Line Cinema mai andato in porto.

Gli ultimi ruoli di Peter Dinklage l’hanno visto paziente psichiatrico convinto di essere Gesù Cristo in Lo stato della mente dove ha recitato la fianco di Richard Gere, ha interpretato il costruttore di armi Eitri in Avengers: Infinity War dove ha aiutato Thor ha forgiare l’ascia Stormbreaker e lo abbiamo anche visto solitario sopravvissuto ad un’apocalisse in I Think We’re Alone Now al fianco di Elle Fanning.